Champions League

Droht Fan-Ausschluss gegen PSG? UEFA ermittelt gegen Bayern

In der Schlussphase des Fußball-Krimis gegen Real dringen Bayern-Fans in den Innenraum der Allianz Arena vor. Beim Jubeln werden Fotografen verletzt. Hat dies nun ganz heftige Folgen für die Münchner?

Nach dem letzten Bayern-Tor gegen Real springen einige Münchner Fans und Bayern-Profi Jamal Musiala im Jubel den anwesenden Fotografen in den Rücken. Foto: Sven Hoppe/dpa
Nach dem letzten Bayern-Tor gegen Real springen einige Münchner Fans und Bayern-Profi Jamal Musiala im Jubel den anwesenden Fotografen in den Rücken.

München (dpa) - Dem FC Bayern München droht nach dem dramatischen Heimsieg im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid ein Nachspiel von der UEFA. Der europäische Verband leitete ein Disziplinarverfahren gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister ein. Dabei geht es unter anderem um Fan-Vorfälle vom Mittwochabend - konkreter wurde die UEFA nicht.

In der Schlussphase der Partie in der Allianz Arena waren einige Anhänger der Münchner über den Zaun geklettert und zum Spielfeldrand vorgedrungen. Nach dem 4:3-Siegtreffer der Gastgeber in der Nachspielzeit drückten diese dann im Jubel gegen einige Fotografinnen und Fotografen, die dort hinter der Werbebande saßen. Auch Bayern-Profi Jamal Musiala sprang in dem Moment überschwänglich in den Pulk, unter dem einige Journalisten eingeklemmt wurden.

Bei der Aktion wurden laut Polizeiangaben mindestens zwei Frauen und zwei Männer durch die Zuschauer verletzt. Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt.

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Schließung der ganzen Südtribüne gegen Paris? 

Unklar blieb anhand der UEFA-Mitteilung zunächst, ob den Bayern nun ein Fan-Ausschluss möglicherweise ausgerechnet zum Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain droht. Die Münchner waren nach wiederholten Pyro-Ausschreitungen der eigenen Anhänger im Dezember 2025 zur Sperre der gesamten Südkurve verurteilt worden. Diese Sanktion wurde vom Kontroll-, Ethik- und Disziplinargremium der europäischen Fußball-Union zur Bewährung ausgesetzt.

Ob die Strafe nun just im wichtigsten Heimspiel der Saison Anfang Mai vollstreckt werden könnte, ist offen. Die Bayern kämpfen gegen den Titelverteidiger PSG um den Einzug ins Finale der europäischen Königsklasse. Das Hinspiel steigt am 28. April auswärts in Paris. Das entscheidende Rückspiel, für das die UEFA-Sanktion drohen könnte, ist für den 6. Mai in der Münchner Allianz Arena vorgesehen.

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