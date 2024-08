Eberls Nachtschichten in Korea: «Wenn die anderen schlafen»

München (dpa) - Auch in der Hochphase des Transfergeschäftes will Sportvorstand Max Eberl ganz nah an der Mannschaft des FC Bayern München sein. Und darum wird der 50-Jährige auch mit dem Team nach Südkorea reisen. Die laufenden Geschäfte ließen sich schließlich heutzutage doch auch 8500 Kilometer entfernt von München abwickeln.

«Dadurch, dass man heutzutage sehr mobil ist über sämtliche Geräte, kann ich es mir erlauben, mitzugehen», argumentierte der Sportvorstand. Und schon am Montag kehrt der Bayern-Tross zudem per Nachtflug nach München zurück.

Eberl ist nach den Einkäufen von Mittelfeldspieler Palhinha (FC Fulham), Flügelstürmer Michael Olise (Crystal Palace) und Abwehrspieler Hiroki Ito (VfB Stuttgart) aktuell zusammen mit Sportdirektor Christoph Freund gefordert, neben der Anbahnung weiterer Zugänge erst einmal Erlöse aus Spielerverkäufen zu erzielen. Insofern ist die Anwesenheit in Korea vielleicht so hilfreich, weil er dort mit möglichen Verkaufskandidaten wie Leon Goretzka, Noussair Mazraoui und womöglich Joshua Kimmich oder Serge Gnabry reden könnte.

Abseits des Transfermarktes will er aber auch aus nächster Nähe die weitere Vorbereitung unter dem neuen Trainer Vincent Kompany beobachten. «Ich möchte die Trainingseinheiten sehen. Ich möchte die erste Stimmung spüren, wenn der Kader großteils schon zusammen ist.» Auch beim Test gegen Tottenham Hotspur am Samstag (13.00 Uhr MESZ) wolle er im World Cup Stadium erleben. «Es ist der erste richtige Gradmesser, den wir haben werden. Da möchte ich einfach dabei sein.»

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen , die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen.

Ein Bayern-Profi ist schon in Korea. Abwehrspieler Minjae ist vorab in seine Heimat zur Familie gereist. Er stößt vor Ort zum Team, das am Donnerstagvormittag Ortszeit in Seoul eintreffen soll. Komplett wird der Münchner Kader bei der Marketingtour aber nicht sein. Neben England-Torjäger Harry Kane befinden sich als weitere EM-Teilnehmer die beiden Franzosen Kingsley Coman und Dayot Upamecano sowie der Niederländer Matthijs de Ligt noch in Urlaub, ebenso der Kanadier Alphonso Davies nach der Copa América.