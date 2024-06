Edmonton Oilers schaffen historisches Comeback

Edmonton (dpa) - Nach einem historischen Comeback kommt es für Eishockey-Star Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers zum Showdown in Florida. «Das ist natürlich eine unglaubliche Geschichte. Aber am Ende des Tages geht es darum, den Titel zu holen. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir uns diese Chance ermöglicht haben», sagte Draisaitl.

In der Nacht zum Samstag gewann Edmonton im Playoff-Finale der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL Spiel sechs mit 5:1 und holte damit als drittes Team in der NHL-Geschichte einen 0:3-Rückstand in der Serie auf. Für den Gewinn des Stanley Cups sind vier Siege notwendig. Die Entscheidung fällt damit in der Nacht auf Dienstag (MESZ). Dann haben allerdings die Florida Panthers wieder Heimvorteil.