Eishockey-Perspektivteam verliert klar in der Slowakei

Banská Bystrica (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat das erste von zwei Testspielen gegen die Slowakei verloren. Im slowakischen Banská Bystrica verlor das sogenannte Perspektivteam mit 0:4 (0:1, 0:2, 0:1). Bundestrainer Harold Kreis verzichtete auf sämtliche Leistungsträger und nutzt die Partien, um zahlreiche Spieler zu testen. Bereits am Donnerstag (18.00 Uhr/MagentaSport) steht das zweite Aufeinandertreffen ebenfalls in Banská Bystrica an.