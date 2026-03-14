ATP-Turnier

Endstation Sinner: Zverev im Halbfinale ausgeschieden

Alexander Zverev scheitert im Halbfinale von Indian Wells erneut an Jannik Sinner und verpasst das Finale. Damit verlängert sich eine bittere Serie.

Streckte sich vergeblich: Alexander Zverev. Foto: Mark J. Terrill/AP/dpa
Streckte sich vergeblich: Alexander Zverev.

Indian Wells (dpa) - Wimbledonsieger Jannik Sinner war für Alexander Zverev mal wieder eine Nummer zu groß. Der deutsche Tennisstar verlor beim Masters-Turnier in Indian Wells im Halbfinale gegen den Italiener mit 2:6, 4:6 und kassierte damit die sechste Niederlage in Serie gegen Sinner. Zuletzt hatte Zverev den Südtiroler 2023 im Achtelfinale der US Open bezwingen können. 

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Im anderen Halbfinale bei dem mit 9,4 Millionen US-Dollar (rund 8,1 Millionen Euro) dotierten Hartplatzturnier in der kalifornischen Wüste treffen der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz aus Spanien und Daniil Medwedew aus Russland aufeinander. 

Zverev erstmals im Halbfinale in Indian Wells

Zverev hatte zum ersten Mal in seiner Karriere beim Masters-Turnier in Indian Wells das Halbfinale erreicht. Damit war er in den exklusiven Kreis von Spielern auf der ATP-Tour aufgestiegen, die bei allen neun Turnieren der Masters-1000-Kategorie mindestens unter den besten Vier gestanden haben. Vor ihm ist dies bislang nur Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer und Andy Murray gelungen.

Im ersten Satz war Zverev nahezu chancenlos. Schon nach 31 Minuten holte sich der Italiener den Satzgewinn. Im zweiten Satz blieb es lange offen, Zverev hatte sogar eine Break-Chance. Doch letztlich behielt Sinner die Oberhand.

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