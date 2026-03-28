Zverev scheitert in Halbfinale von Miami erneut an Sinner

Miami Gardens (dpa) - Alexander Zverev ist beim Masters in Miami erneut an Angstgegner Jannik Sinner gescheitert. Im Halbfinale unterlag der deutsche Tennis-Star dem italienischen Weltranglistenzweiten in einem Klasse-Match mit 3:6, 6:7 (4:7). Zverev spielte wie zuletzt aggressiver und servierte stark, zog gegen Sinner aber wie in den letzten sechs Duellen am Ende den Kürzeren. Vor allem ein ins Netz geschlagener Überkopfball beim Stand von 4:4 im Tiebreak des zweiten Satzes wurmte den Olympiasieger aus Hamburg.

«Ich denke, der zweite Satz hätte in beide Richtungen gehen können. Ich hatte das Gefühl, von der Grundlinie aus richtig dominant zu werden», sagte Zverev nach dem Spiel, «der verpasste Überkopfball war natürlich sehr unglücklich. Der hat am Ende den Tiebreak entschieden. Ich habe den Ball etwas aus den Augen verloren, bin hochgesprungen und habe ihn falsch getimt. So ist es nun mal. Wir machen weiter.»

Sinner trifft im Finale auf einen Tschechen

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Sinner steht derweil zum vierten Mal bei fünf Teilnahmen im Finale von Miami. Nach dem Turniersieg in Indian Wells vor zwei Wochen, bei dem der 24 Jahre alte Italiener ebenfalls im Halbfinale Zverev besiegt hatte, könnte er als achter Spieler in der Geschichte das sogenannte «Sunshine Double» gewinnen.

Im Finale des mit 9,4 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturniers in Florida trifft Sinner am Sonntag auf den an Position 21 gesetzten Jiri Lehecka aus Tschechien, der sich im zweiten Halbfinale klar in zwei Sätzen gegen Arthur Fils aus Frankreich mit 6:2, 6:2 durchsetzte. Für den 24 Jahre alten Lehecka ist es das erste Masters-Finale seiner Karriere. Im Vorjahr gewann in Miami mit Jakub Mensik ebenfalls überraschend ein Tscheche.