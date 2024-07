England-Coach Southgate hört auf: «Ehre meines Lebens»

Zwei Tage nach dem verlorenen EM-Finale gegen Spanien (1:2) verkündete der 53-Jährige wie schon erwartet seinen Abschied als Nationalcoach. «Als stolzer Engländer war es die Ehre meines Lebens, für England zu spielen und England zu trainieren. Es hat mir alles bedeutet, und ich habe mein Bestes gegeben», sagte Southgate in einer Mitteilung der FA. «Aber es ist Zeit für Veränderung und ein neues Kapitel. Das Finale am Sonntag in Berlin gegen Spanien war mein letztes Spiel als England-Trainer.»