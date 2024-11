Notfall bei Länderspiel

Ex-Profi Szalai nach Zusammenbruch: «Mir geht es gut»

Ungarns Co-Trainer Adam Szalai bricht beim Spiel in Amsterdam an der Seitenlinie zusammen. Kurz vor Mitternacht gibt er in den sozialen Medien Entwarnung. Genesungswünsche kommen auch aus Deutschland.