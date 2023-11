Fans und Polizei im Zweikampf: Keine Lösung in Sicht

Hamburg/Bochum (dpa) - Rohe Gewalt auf St. Pauli, Pfefferspray in Bochum, Festnahmen in Stuttgart: Die erneute Eskalation im Dauerkonflikt zwischen Fans und Polizei lässt den deutschen Fußball einmal mehr ratlos und wütend zurück.

Auf der Gästetribüne waren dort erst Anhänger von Hannover 96 und Polizisten aneinander geraten, nach der Partie stießen Fans des Zweitliga-Spitzenreiters FC St. Pauli mit Einsatzkräften zusammen. Die erste Bilanz: 15 verletzte Fans und 17 verletzte Polizisten. In Bochum setzte die Polizei einen Tag später Pfefferspray gegen Kölner Fans ein. In Stuttgart nahm die Polizei am gleichen Tag elf Fans des VfB in Gewahrsam, weil sie Platzverweise nicht akzeptiert haben sollen.