Halbfinal-Sieg gegen SGS Essen

FC Bayern macht Pokal-Traumfinale gegen Wolfsburg perfekt

Münchens Fußballerinnen ziehen durch einen deutlichen Heimsieg gegen die SGS Essen ins Endspiel des DFB-Pokals ein. Dort kommt es am 14. Mai zu einem Klassiker.

Torschützin vom Dienst: Münchens Pernille Harder. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Torschützin vom Dienst: Münchens Pernille Harder. (Archivbild)

München (dpa) - Die Fußballerinnen des FC Bayern München sind wie in den beiden Vorjahren ins Endspiel des DFB-Pokals eingezogen und dürfen damit weiter vom historischen Triple träumen. Gegen den Bundesliga-Vorletzten SGS Essen gewannen die Münchnerinnen im Halbfinale 4:0 (3:0). Im Finale am 14. Mai trifft der Titelverteidiger in Köln auf den VfL Wolfsburg. Der Rekord-Pokalsieger hatte sich tags zuvor 5:4 im Elfmeterschießen gegen Carl Zeiss Jena durchgesetzt.

Für das jederzeit überlegene Team von Trainer José Barcala erzielten Momoko Tanikawa (29. Minute), Pernille Harder (40.) sowie Edna Imade (45.+4 und 73.) die Tore vor 2.500 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Bayern-Campus.

«Wir sind der klare Favorit. Wir wollen den DFB-Pokal gewinnen», hatte die verletzte Klara Bühl vor der Partie bei Sky gesagt. Der forschen Ansage der Nationalspielerin, die im nächsten Ligaspiel bei Union Berlin am 22. April wieder einsatzbereit sein will, ließen ihre ballgewandten Teamkolleginnen schon vor der Pause Taten und drei Tore folgen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Feine Vorarbeit von Gwinn zum 1:0

Ein traumhaftes Volley-Tor von Arianna Caruso in der 22. Minute zählte wegen Abseits zwar nicht. Kurz darauf führten die Bayern trotzdem, nachdem Nationalelf-Kapitänin Giulia Gwinn per Hacke Tanikawa einsetzte, die flach vollendete.

Gegen Bayerns Kombinationsfreude fanden die Essenerinnen keinerlei Mittel. Harder und Imade erhöhten noch vor der Pause jeweils per Kopf auf 3:0. «Einfach dominant weiterspielen, das eine oder andere Tor noch nachlegen», forderte Gwinn im Pausen-Interview bei Sky. Das erledigte dann Imade, die erneut mit dem Kopf zur Stelle war. 

Auf dem Weg zum ersten Frauen-Triple der Vereinsgeschichte wartet in der Champions League die größte Herausforderung auf die Barcala-Elf. Am 25. April und Anfang Mai geht es im Halbfinale gegen Topfavorit FC Barcelona. Die achte deutsche Meisterschaft - die vierte in Serie - ist angesichts von 13 Punkten Vorsprung auf Wolfsburg nur noch Formsache.

Rech bestätigt Interesse von Chelsea

«Wir wollen bis zum Schluss durchziehen, auch wenn uns sehr, sehr harte Wochen bevorstehen», sagte Bayern-Direktorin Bianca Rech, die auch über ihre eigene Zukunft sprach. «Ja, Chelsea hat Interesse gehabt an meiner Person. Aber mein Weg wird weitergehen beim FC Bayern München», sagte die 45-Jährige, die seit knapp zwei Jahren die Bayern-Fußballerinnen als Abteilungschefin führt. Sie sehe noch «sehr viel Potenzial in den nächsten Jahren».

London calling: Bayern-Direktorin Bianca Rech bleibt trotz Chelsea-Interesse in München. (Archivbild) Foto: Jens Niering/dpa
London calling: Bayern-Direktorin Bianca Rech bleibt trotz Chelsea-Interesse in München. (Archivbild)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bayern-Fußballerinnen bauen gegen Essen Serie aus
Bundesliga

Bayern-Fußballerinnen bauen gegen Essen Serie aus

Tabellenschlusslicht Essen kann bei Liga-Primus FC Bayern nur kurz überraschen. Am Ende setzt sich der Doublesieger souverän durch. Eine Spielerin feiert gegen den Ex-Club ein besonderes Jubiläum.

01.11.2025

Frauen-Bundesliga

SGS Essen: Der letzte Club seiner Art träumt vom Pokalfinale

Seit 20 Jahren sind die Fußballerinnen der SGS Essen erstklassig. Die Arbeit der Talentschmiede findet bundesweit höchste Anerkennung. Jetzt hofft der Außenseiter auf einen Pokal-Coup.

28.03.2024

Fußball

ARD überträgt Pokal-Halbfinale der Bayern-Fußballerinnen

11.03.2024

Frauenfußball

Transfer-Coup für FC Bayern: Oberdorf kommt aus Wolfsburg

Lena Oberdorf ist eine der besten und populärsten deutschen Fußballerinnen. Die 22-Jährige wechselt innerhalb der Bundesliga - als Ablöse ist ein Rekordwert im Gespräch.

15.02.2024

Frauenfußball

Wolfsburg nach Kantersieg in München im Pokal-Finale

Die Fußballerinnen vom VfL Wolfsburg deklassieren den FC Bayern im Halbfinale des DFB-Pokals. Der VfL hofft, dass das Debakel bei den Münchnerinnen Spuren hinterlässt.

16.04.2023