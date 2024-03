Feinde im eigenen Team? - Viele offene Fragen bei Red Bull

BeiSakhir (dpa) - Ein wütender Vater, gespaltene Lager und mittendrin der derzeit überragende Pilot der Formel 1, der für manche schon nach dem Auftakt in Bahrain als erneuter Weltmeister feststeht.

Ausgerechnet Max Verstappen gerät beim Zoff um Teamchef Christian Horner in die Wirren eines scheinbar bereits eskalierten Machtkampfes bei Red Bull. Das nächste Kapitel droht in dieser Woche vor dem Großen Preis von Saudi-Arabien.

Max Verstappen winken nach seinem dritten WM-Titel im Endspurt dieser Formel-1-Saison noch ein paar Rekorde. Werden Gerüchte um einen Machtkampf in seinem Team dabei zum Störfaktor?

Red-Bull-Teamchef Christian Horner weist die Anschuldigungen gegen sich zurück. Der Formel-1-Funktionär spürt den Rückhalt des Konzerns - und will an der Spitze des Weltmeister-Teams bleiben.

Der Formel-1-Doppelerfolg in Bahrain wird zur Nebensache. Max Verstappens Vater befeuert den Zoff bei Red Bull mit Teamchef Christian Horner im Mittelpunkt. Seine Forderung reißt neue Gräben auf.

Auf der einen Seite steht Horner, 50 Jahre alt, Brite, Teamchef seit dem Einstieg von Red Bull 2005. Keiner, der Konflikten aus dem Weg geht. Horner weiß, wie Politik in der Motorsport-Königsklasse gemacht wird. Er war Trauzeuge des jahrelangen ehemaligen und supermächtigen Formel-1-Geschäftsführers Bernie Ecclestone und wurde früher auch schon mal als dessen Nachfolger gehandelt. Unterstützt wird Horner dem Vernehmen nach von den thailändischen Mehrheitseignern von Red Bull. Milliardär Chalerm Yoovidhya reiste mit Gattin am Wochenende sogar eigens nach Bahrain - durchaus ein Zeichen, so oft war er nicht bei einem Rennen.