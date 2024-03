Horner: Mein Fokus ist auf dem Team, Familie und den Rennen

Bereits in der kommenden Woche geht die Saison in Saudi-Arabien weiter. «Mein Fokus ist auf dem Team, meiner Familie und den Rennen», betonte Horner, der seit Wochen im Fokus der Öffentlichkeit steht.

Am Rennsamstag - wegen des bevorstehenden islamischen Fastenmonats Ramadan wurden die Grand Prix in Bahrain und in Saudi-Arabien jeweils um einen Tag vorverlegt - war Horner von seiner Frau Geri Halliwell bei seiner Ankunft im Fahrerlager begleitet worden. Die beiden sind seit 2015 verheiratet.