FIFA-Dementi: Kein zusätzliches Gehalt für Infantino

Zürich (dpa) - Die FIFA hat Medienberichte über angebliche zusätzliche Gehaltszahlungen an Präsident Gianni Infantino dementiert. «Die FIFA zahlt dem FIFA-Präsidenten kein zweites Gehalt und kommt allen Offenlegungspflichten in Bezug auf die Vergütung nach», hieß es vom Fußball-Weltverband.

Zuvor hatte die englische Zeitung «The Times» berichtet, dass Infantino ein zweites Gehalt von der US-Gesellschaft, die von der FIFA für die WM-Organisation gegründet worden war, bekommen haben soll. Diese seien nicht im FIFA-Finanzbericht dokumentiert worden.

«Die FIFA weist nachdrücklich jegliche Behauptungen zurück, sie habe es versäumt, Finanzinformationen offenzulegen, oder gegen die FIFA-Statuten verstoßen. Die Finanzunterlagen der FIFA werden unabhängig geprüft, und sämtliche Angaben stehen im Einklang mit den steuerrechtlichen Vorschriften in der Schweiz, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern», hieß es vom Weltverband.

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Englische Zeitung nennt Millionensumme

Die «Times» verweist auf die Steuererklärung der WM-Organisationsgesellschaft, in der festgehalten ist, dass Infantino für das Jahr 2024 zusätzlich 1,76 Millionen US-Dollar (rund 1,6 Millionen Euro) erhielt. Im Jahresbericht der FIFA war für ihn im selben Jahr ein Verdienst von 4,274 Millionen Schweizer Franken (fast 4,6 Millionen Euro) ausgewiesen worden. 2025 und 2026 soll er der Zeitung zufolge möglicherweise noch höhere zusätzliche Zahlungen erhalten haben.

«Über die jährliche Vergütung des FIFA-Präsidenten sowie über sonstige vertragliche Leistungen entscheidet der unabhängige Unterausschuss für Vergütungsfragen», erklärte der Weltverband.

Die Vorwürfe sind neue Anschuldigungen gegen den Schweizer, der nach seinem Alleingang für einen Vermarktungsplan der WM-Geschäfte massiv in die Kritik geraten war. Die Zeitung «The Times» war im Sommer maßgeblich an der Aufdeckung dieser Pläne beteiligt. Die UEFA als europäischer Dachverband fordert wie der Deutsche Fußball-Bund ein Ende der Amtszeit von Infantino als FIFA-Chef.

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