Fußball-Politik

FIFA-Machtkampf: Macron will angeblich Wenger unterstützen

In die Frage um den FIFA-Chefposten greift nun angeblich sogar der französische Präsident ein. Will er seinen Landsmann unterstützen? Und wäre das wirklich so sinnvoll?

Rückhalt aus der Heimat? Arsène Wenger (l) und Emmanuel Macron (r). (Archivbild) Foto: Francois Mori/AP/dpa
Rückhalt aus der Heimat? Arsène Wenger (l) und Emmanuel Macron (r). (Archivbild)

Zürich (dpa) - Kurz vor dem Ende der Bewerbungsfrist um die FIFA-Präsidentschaft könnte der mögliche Kandidat Arsène Wenger prominente Unterstützung aus seiner Heimat bekommen. Dem englischen «The Telegraph» zufolge soll der französische Präsident Emmanuel Macron seinen Rückhalt bei einer Kampagne des früheren Trainers des FC Arsenal angeboten haben.

Ungenannten Quellen zufolge möchte demnach Macron (48) bei anderen Staats- und Regierungschefs der Welt für Wenger werben. Frankreichs Präsident soll seinen Landsmann außerdem kontaktiert haben, um ihn davon zu überzeugen, seine Kandidatur einzureichen.

Die Frist läuft ab

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur und des Onlineportals «The Athletic» wird noch in dieser Woche mit einer Entscheidung von Wenger (77) gerechnet, ob er als Herausforderer von Amtsinhaber Gianni Infantino (56) um den Chefposten beim Fußball-Weltverband antritt.

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Es gibt viel Gegenwind für Gianni Infantino. (Archivbild) Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press/AP/dpa
Es gibt viel Gegenwind für Gianni Infantino. (Archivbild)

Bis zum Mittwoch kommender Woche müssen die Bewerber für die Wahl beim FIFA-Kongress am 18. März im marokkanischen Rabat ihre Kandidatur angemeldet haben. Wenger wird seit mehreren Wochen als möglicher prominenter Herausforderer Infantinos gehandelt. Öffentlich geäußert hat er sich zu den Spekulationen noch nicht.

Afrika und die frühere Kolonialmacht

Die mögliche Unterstützung Macrons für Wenger, seit 2019 bei der FIFA angestellt, wird «The Telegraph» zufolge aber angeblich auch kritisch gesehen. So wird von potenziellen Vorbehalten gesprochen, da in Afrika teils eine feindselige Haltung gegenüber der früheren Kolonialmacht Frankreich herrsche. Sollte in Westafrika Wahlkampf betrieben werden, könnte sich das nachteilig auf Wenger auswirken, habe eine mit den Diskussionen vertraute Quelle der englischen Zeitung gesagt.

Ein Wahlkampf zwischen Infantino und Wenger wäre brisant. Noch arbeitet der langjährige Erfolgscoach des FC Arsenal als Direktor für globale Fußballförderung bei der FIFA praktisch Tür an Tür in der Zentrale in Zürich mit dem Schweizer zusammen. Allerdings hatte sich auch Wenger im Sommer sehr kritisch zu Infantinos gescheiterten WM-Investorenplänen geäußert.

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