FIFA-Machtkampf: Macron will angeblich Wenger unterstützen

Zürich (dpa) - Kurz vor dem Ende der Bewerbungsfrist um die FIFA-Präsidentschaft könnte der mögliche Kandidat Arsène Wenger prominente Unterstützung aus seiner Heimat bekommen. Dem englischen «The Telegraph» zufolge soll der französische Präsident Emmanuel Macron seinen Rückhalt bei einer Kampagne des früheren Trainers des FC Arsenal angeboten haben.

Ungenannten Quellen zufolge möchte demnach Macron (48) bei anderen Staats- und Regierungschefs der Welt für Wenger werben. Frankreichs Präsident soll seinen Landsmann außerdem kontaktiert haben, um ihn davon zu überzeugen, seine Kandidatur einzureichen.

Die Frist läuft ab

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur und des Onlineportals «The Athletic» wird noch in dieser Woche mit einer Entscheidung von Wenger (77) gerechnet, ob er als Herausforderer von Amtsinhaber Gianni Infantino (56) um den Chefposten beim Fußball-Weltverband antritt.

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Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press/AP/dpa Es gibt viel Gegenwind für Gianni Infantino. (Archivbild)

Bis zum Mittwoch kommender Woche müssen die Bewerber für die Wahl beim FIFA-Kongress am 18. März im marokkanischen Rabat ihre Kandidatur angemeldet haben. Wenger wird seit mehreren Wochen als möglicher prominenter Herausforderer Infantinos gehandelt. Öffentlich geäußert hat er sich zu den Spekulationen noch nicht.

Afrika und die frühere Kolonialmacht

Die mögliche Unterstützung Macrons für Wenger, seit 2019 bei der FIFA angestellt, wird «The Telegraph» zufolge aber angeblich auch kritisch gesehen. So wird von potenziellen Vorbehalten gesprochen, da in Afrika teils eine feindselige Haltung gegenüber der früheren Kolonialmacht Frankreich herrsche. Sollte in Westafrika Wahlkampf betrieben werden, könnte sich das nachteilig auf Wenger auswirken, habe eine mit den Diskussionen vertraute Quelle der englischen Zeitung gesagt.