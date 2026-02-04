Fit für Olympia: Das muss man zu den Winterspielen wissen

Mailand (dpa) - Vier Jahre nach den coronabedingten Geisterspielen von Peking kehren die Fans zu Winter-Olympia zurück. In Mailand und Cortina d'Ampezzo wird Geschichte geschrieben.

Was ist das Besondere an diesen Spielen?

Erstmals teilen sich zwei Orte offiziell die Gastgeberrolle. Und dennoch müsste es statt Mailand und Cortina eigentlich Nord-Italien heißen. Denn die Spiele erstrecken sich auf eine Fläche von etwa 22.000 Quadratkilometer und machen sie zu den ersten dezentralen Spielen der Geschichte. Ein Beispiel: Die alpinen Skirennfahrerinnen tragen ihre Wettkämpfe in Cortina d’Ampezzo aus, die Männer dagegen in Bormio - 300 Kilometer weiter westlich. Für Eröffnungs- und Schlussfeier werden ungewöhnliche Sportstätten fernab der Berge genutzt. Die Eröffnungsfeier findet im Fußball-Tempel San Siro statt, beendet werden die Spiele in der antiken Arena von Verona. 90 Prozent der Wettkampfstätten existierten bereits oder wurden temporär errichtet.

Was ist an diesen Spielen so umstritten?

Das Dauerthema der vergangenen Jahre war der Neubau der Bob- und Rodelbahn in Cortina d’Ampezzo. Das IOC empfahl, die Wettbewerbe aus Kostengründen an eine bereits existierende Bahn im Ausland zu vergeben. Innsbruck und St. Moritz waren dafür im Gespräch. Doch letztlich verweigerte die italienische Regierung diesen Schritt und setzte einen Neubau durch.

Foto: Andrew Medichini/AP/dpa Die neue Bobbahn in Cortina war lange umstritten. (Archivbild)

Die Kosten für den Neubau belaufen sich mittlerweile auf 120 Millionen Euro. Kritisiert wird der Eingriff in die Natur, zumal die Nachnutzung und die wirtschaftliche Unterhaltung der Bahn unklar ist.

Sind diese Spiele ein Konzept für künftige Winterspiele?

Die Spiele in Italien gelten als zentraler Baustein für die «Agenda 2020+5», mit der das IOC auf Nachhaltigkeit in Zeiten des Klimawandels setzt und von kostenintensiven Neubauten abrückt. Bei den aktuellen Spielen ist die Verteilung auf bestehende Infrastruktur besonders weitläufig. Ähnlich dürfte es auch 2030 in den französischen Alpen werden, ehe es 2034 in Salt Lake City wieder kompakter wird.

Wie hoch ist das Budget?

Das Organisationskomitee gibt die operativen Kosten mit rund 1,7 Milliarden Euro an. Diese sollen durch Sponsoring, Ticketverkäufe und IOC-Beiträge gedeckt werden. Hinzu kommen Kosten für Sicherheit und Infrastruktur, die von der italienischen Regierung getragen werden. Diese werden auf 3,5 Milliarden Euro geschätzt.

Was ist über die Eröffnungsfeier bekannt?

Am Freitagabend (20.00 Uhr) beginnt die Zeremonie im Guiseppe-Meazza-Stadion von Mailand. Dezentrale Spiele führen allerdings auch zu einer dezentralen Feier, weshalb Teile der Show neben Mailand auch in Cortina d’Ampezzo, Bormio und Predazzo aufgeführt werden. Das Thema «Harmonie» soll die Verbindung zwischen Städten (Mailand) und der alpinen Natur (Cortina) symbolisieren. Bestätigt sind Auftritte von Musik-Stars wie Andrea Bocelli, Mariah Carey und Lang Lang. Das olympische Feuer wird simultan in Mailand und Cortina entzündet.

Foto: Kamran Jebreili/AP/dpa Mariah Carey wird bei der Eröffnungsfeier singen. (Archivbild)

Wie viele Teilnehmer und Wettbewerbe gibt es?

Rund 2.900 Sportlerinnen und Sportler aus 90 Nationen werden antreten. 47 Prozent davon sind Sportlerinnen, womit die Quote aus Peking noch einmal um zwei Prozentpunkte steigt. Mit 116 Entscheidungen gibt es so viele wie noch nie. 50 davon werden reine Frauen-Wettbewerbe sein, ebenfalls so viele wie noch nie.

Welche neuen Sportarten sind dabei?

Eine neue Sportart, viele neue Disziplinen: Das Skibergsteigen feiert seine olympische Premiere. Bei den Männern und Frauen wird es jeweils ein Sprintrennen geben, hinzu kommt eine Mixed-Staffel. Im Rodeln gehört der Doppelsitzer der Frauen erstmals zum Programm, im Skeleton wurde ein Mixed-Team-Wettbewerb aufgenommen. Im Skispringen dürfen die Frauen auch von der Großschanze um Medaillen fliegen, das Team-Springen der Männer wird durch das Super-Team-Format ersetzt. Die Doppel-Buckelpiste kommt im Freestyle dazu, die Team-Kombination ersetzt im Ski Alpin das Parallel Team Event und die Einzel-Kombinationsrennen.

Wer überträgt die Winterspiele im Fernsehen?