Fußball

Flick vor Vertragsverlängerung bei Barça bis 2028

Hansi Flick bleibt wohl länger des FC Barcelona. Der Präsident schwärmt vom Ex-Bundestrainer und sieht in ihm einen Stabilitätsfaktor wie einst Guardiola.

Hansi Flick bleibt weiter in Barcelona. (Archivbild) Foto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa
Hansi Flick bleibt weiter in Barcelona. (Archivbild)

Barcelona (dpa) - Hansi Flick steht kurz vor einer vorzeitigen Vertragsverlängerung beim FC Barcelona. Die weitere Zusammenarbeit mit dem früheren Bundestrainer wollen die Katalanen in Kürze bekanntgeben, wie Barça-Präsident Joan Laporta beim Sender «RAC1» erklärte. «Wir alle haben die Absicht, den Vertrag zu verlängern. Hansi ist ebenfalls dafür.»

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der 61 Jahre alte Flick ist noch bis zum 30. Juni 2027 an den spanischen Meister gebunden. Laut Laporta soll der neue Kontrakt bis 2028 laufen. «Ich würde mich sehr freuen, wenn er die nächsten fünf Jahre bleiben würde. Fürs Erste werden wir ihn um ein weiteres Jahr verlängern. Denn wir möchten immer, dass er mit einem weiteren Vertragsjahr arbeitet», ergänzte Laporta, der am Montag als Präsident wiedergewählt worden war. Der 63-Jährige bleibt bis 2031 an der Spitze des katalanischen Traditionsvereins.

Vergleich mit Guardiola

Flick ist seit Sommer 2024 Chefcoach der Katalanen und führte sie gleich in seiner ersten Saison zu Meisterschaft und Pokal. Zuvor holte er mit dem FC Bayern München zahlreiche Titel, ehe er von 2021 bis 2023 die deutsche Nationalmannschaft betreute.

Laporta hofft auf eine lange Zusammenarbeit mit Flick. «Ich würde diese gesamte Amtszeit gerne mit Hansi Flick bestreiten, das würde Stabilität signalisieren und zeigen, dass wir erfolgreich sind», sagte Laporta. 

Flick respektiere den Spielstil von Barça sehr und bringe Varianten eines Profis mit höchstem Anspruch ein. «Er hat das Team mit denselben Spielern funktionieren lassen, die zuvor nicht funktionierten. Er hat der Mannschaft durch seine Klarheit, wenn es darum geht, zu erklären, was er denkt, einen Schub gegeben», lobte Laporta. Er drücke sich sehr klar aus und habe viel Persönlichkeit in dem, was er sage: «Im Stil von Rijkaard und Guardiola.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bericht: Flick und Barça einigen sich auf neuen Vertrag
Fußball

Bericht: Flick und Barça einigen sich auf neuen Vertrag

Hansi Flick und der FC Barcelona - das ist bislang eine Erfolgsgeschichte. Die wird auch über die Saison 2025/26 hinaus fortgesetzt.

12.05.2025

Die Revolution des netten Hansi: Flicks Glück in Barcelona
Champions League

Die Revolution des netten Hansi: Flicks Glück in Barcelona

In Deutschland musste Hansi Flick als Bundestrainer vorzeitig gehen. In Barcelona verehren sie ihn nun wie einst Pep Guardiola. Die Krönung der Saison könnte ausgerechnet in München erfolgen.

29.04.2025

Bericht: Hansi Flick verlängert bei Barça bis 2027
Fußball

Bericht: Hansi Flick verlängert bei Barça bis 2027

Hansi Flick und der FC Barcelona - das ist bislang eine Erfolgsgeschichte. Die soll nach Willen des Clubs und des Trainers auch fortgesetzt werden. Eine Einigung ist offenbar bereits getroffen.

23.04.2025

Medien: Flick-Bekanntgabe bei Barça verzögert sich
Primera Division

Medien: Flick-Bekanntgabe bei Barça verzögert sich

Es sollte Berichten zufolge an diesem Montag so weit sein. Doch die angebliche Bekanntgabe von Hansi Flick als Coach des FC Barcelona dauert wohl noch. Das hat Gründe.

27.05.2024

Zeitung: Flick wird Barça-Trainer - Aus für Xavi
Primera División

Zeitung: Flick wird Barça-Trainer - Aus für Xavi

Nun könnte alles ganz schnell gehen. Laut einer spanischen Zeitung steht Hansi Flick als neuer Trainer des FC Barcelona fest. Dazu passend: Die Trennung von Xavi ist vollzogen.

24.05.2024