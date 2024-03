Flummis und Tennisbälle: Ausschuss für moderate Strafen

Das Gremium werde «maßvolle und je nach Liga und Länge der Spielunterbrechungen abgestufte Geldstrafen beim DFB-Sportgericht beantragen», hieß es in einer Mitteilung des DFB. Die ersten Strafanträge an die Vereine sollen in den kommenden Tagen verschickt werden.

Seit Wochen protestieren Fußballfans in den Stadien gegen die Investorenpläne der DFL - bislang ohne Ergebnis. In Berlin muss das Spiel lange unterbrochen werden. Ein Ende ist nicht in Sicht.

«Es war von vornherein klar, dass wir keine Flummis und Tennisbälle zählen, sondern mit Pauschalbeträgen arbeiten werden, so wie wir es bei vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit auch getan haben», sagte Anton Nachreiner als Vorsitzender des DFB-Kontrollausschusses. An einem friedlichen Protest sei nichts auszusetzen. «Aber Gegenstände, die in den Innenraum fliegen, können dort befindliche Personen gefährden, und Unterbrechungen stehen einem reibungsfreien Ablauf des Spielbetriebs entgegen.»