Tennis

French Open: Lys in Runde zwei, Maria und Seidel schon raus

Fast zur gleichen Zeit beenden zwei deutsche Tennisspielerinnen ihre Erstrundenpartien in Roland Garros - mit unterschiedlichem Ausgang. Eva Lys hat bei ihrem Sieg mit der Pariser Hitze zu kämpfen.

Machte nach ihrem Sieg ein Selfie mit den Fans: Eva Lys. Foto: Frank Molter/dpa
Machte nach ihrem Sieg ein Selfie mit den Fans: Eva Lys.

Paris (dpa) - Tennisspielerin Eva Lys hat zum zweiten Mal in ihrer Karriere die zweite Runde bei den French Open erreicht. Die 24-Jährige setzte sich in ihrem Auftaktmatch in Paris gegen die Kroatin Petra Marcinko mit 6:3, 6:0 durch. Ihre nächste Gegnerin ist die an Nummer 18 gesetzte Rumänin Sorana Cirstea.

Für Tatjana Maria kam dagegen beim zwölften Start in Roland Garros zum zehnten Mal das Aus in der ersten Runde. Die 38-Jährige musste sich der favorisierten Belgierin Elise Mertens mit 5:7, 0:6 geschlagen geben. Am Abend verlor auch Ella Seidel ihre Erstrundenpartie gegen die frühere French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland mit 4:6, 4:6.

Für Tatjana Maria ist das Turnier schon wieder vorbei. Foto: Frank Molter/dpa
Für Tatjana Maria ist das Turnier schon wieder vorbei.

Lys kämpft mit Hitze: «Man schwitzt sich einen ab»

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Fast mehr noch als mit ihrer Gegnerin hatte Lys mit der Hitze zu kämpfen. «Es ist unglaublich schwer. Ich glaube, alles, was man trinkt, schwitzt man wieder aus», sagte die Hamburgerin: «Ich habe mir im Kopf immer gesagt: Du wirst nicht diejenige sein, die wegkippt. Aber von rechts nach links laufen - man schwitzt sich da einen ab, der Schläger bleibt nicht in der Hand. Es ist auf jeden Fall nicht einfach.»

Lys kühlte sich in der Hitze von Paris mit Eisbeuteln ab. Foto: Frank Molter/dpa
Lys kühlte sich in der Hitze von Paris mit Eisbeuteln ab.

Für Lys war es der vierte Sieg im zwölften Match in diesem Jahr. Sie hatte sich in ihrem ersten Auftritt Anfang Januar eine Knieverletzung zugezogen. Eine wochenlange Zwangspause nach den Australian Open und anschließende Probleme mit dem Spielrhythmus waren die Folge. 

Bei ihrem Erstrundensieg in Paris zeigte sich die Australian-Open-Achtelfinalistin des Vorjahres vor allem im Returnspiel bei Marcinkos Aufschlag stark. Bei ihrem eigenen Service wackelte Lys im ersten Satz, steigerte sich aber in Durchgang zwei. Außerdem profitierte die Deutsche von vielen Fehlern ihrer Gegnerin.

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