Fußball-Bundesliga

Freunds Plädoyer für Karl: «Wir wollen ja Typen haben»

Über Lennart Karl wird aktuell viel diskutiert. Auch aus dem FC Bayern kam Kritik. In Madrid reagiert der Jungstar mit einem Tor - und einer Jubelgeste. Der Münchner Sportdirektor bezieht Position.

Provokante Jubelgeste nach dem Tor in Madrid. Foto: Oscar Manuel Sanchez/ZUMA Press Wire/dpa
Provokante Jubelgeste nach dem Tor in Madrid.

München (dpa) - Sportdirektor Christoph Freund hat nach der jüngsten Kritik an Jungstar Lennart Karl auch aus den Reihen des FC Bayern ein Plädoyer für den 18-Jährigen gehalten. Der Österreicher ermahnte den Fußball-Nationalspieler aber auch zugleich, seinen Fokus auf den Platz und harte Arbeit zu richten.

«Lenny ist ein anderer Typ als andere junge Spieler. Aber wir wollen ja auch Typen haben ganz gerne. Er ist frech. Er scheißt sich nichts. Er macht Tore, die andere nicht machen. Er ist mutig - und außerhalb des Platzes ist er ein bisschen anders als andere. Das gehört auch dazu», sagte der Münchner Sportdirektor vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel des FC Bayern am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Mainz.

Nach seinem kometenhaften Aufstieg muss der von Bundestrainer Jürgen Klopp wieder für die Fußball-Nationalmannschaft berufene Karl nach der wegen einer Verletzung verpassten WM in dieser Saison erstmals mit Gegenwind umgehen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Ehrenpräsident Uli Hoeneß empfahl ihm jüngst mehr «Demut». Zwischen den Bayern-Bossen und Karls Berater Michael Ballack kam es zu einem Disput. Nach dem 2:0 bei Atlético Madrid in der Champions League wurde intensiv über Karls Torjubel mit einer Bla-Bla-Geste diskutiert.

«Wir sprechen intern mit Lenny»

«Wir sprechen intern mit Lenny», verriet Freund nach der Unruhe in den vergangenen Wochen. «Für uns ist - ganz ehrlich - entscheidend, was er auf dem Platz macht, wie er trainiert, wie er arbeitet. Weil ein großer Grund, warum er so durchgestartet ist letztes Jahr, ist, weil er so hart gearbeitet hat. Das sieht man an seinen Daten, wie viel er läuft, wie viel er sprintet, was er gegen den Ball macht», erklärte der Österreicher.

Schlitzohrig erzielte Lennart Karl das Führungstor in Madrid. Foto: Manu Fernandez/AP/dpa
Schlitzohrig erzielte Lennart Karl das Führungstor in Madrid.

Karl habe «eine schwierige Zeit» hinter sich, was in seinem Alter aber ganz normal sei. «Er war verletzt, sogar zweimal, eine größere Verletzung war dabei. Er hat sich aber zurückgekämpft», sagte Freund. «Die Basis ist immer, dass er hart arbeitet, das besprechen wir auch immer wieder mit Lenny. Daher bin ich sehr positiv, dass er sich in den nächsten Wochen und Monaten weiter belohnen wird und auf dem Platz seine Antworten gibt.»

Klopp hat Karl wieder nominiert 

Freund begrüßt auch die Nominierung Karls für die DFB-Auswahl: «Ich freue mich für Lenny, dass er wieder im Nationalteam dabei ist. Ich glaube, er hat sich das auch verdient. Er hat auch da gute Leistungen gebracht. Ich war mit Jürgen Klopp nicht im Austausch, aber ich glaube, er weiß, was er an Lenny hat. Auch wir wissen, was wir am Lenny haben.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Karls frecher Tor-Gruß und eine Meisterleistung der Bayern
Champions League

Karls frecher Tor-Gruß und eine Meisterleistung der Bayern

Viel wurde geredet über Lennart Karl. An einem großen Bayern-Abend in Madrid sorgt der Jungstar mit einem frechen Tor und der Jubelgeste danach für neuen Gesprächsstoff.

04.11.2026

Schlitzohr Karl führt Bayern zum Sieg bei Atlético Madrid
Champions League

Schlitzohr Karl führt Bayern zum Sieg bei Atlético Madrid

Der FC Bayern trotzt im Finalstadion der Königsklasse den vielen offensiven Ausfällen. Jungstar Karl und Dauerrenner Laimer sorgen für einen wegweisenden Auswärtserfolg. Kapitän Neuer schwärmt.

03.11.2026

«Schock» für Nagelsmann: Jungstar Karl fällt für WM aus
Fußball-Nationalmannschaft

«Schock» für Nagelsmann: Jungstar Karl fällt für WM aus

18 Jahre alt, drei Länderspiele und ein großer Hoffnungsträger: Lennart Karl sollte bei der WM das deutsche Spiel mitprägen. Aber es kommt ganz anders. Der Bundestrainer spricht von einem «Schock».

05.06.2026

Kompany bewertet Karl-Wirbel: «Dann hat er ein Problem...»
Fußball-Bundesliga

Kompany bewertet Karl-Wirbel: «Dann hat er ein Problem...»

Bayern-Youngster Lennart Karl schwärmt bei einem Fanclub-Besuch unbekümmert von Real Madrid. Ein Problem? Nicht für seinen Trainer. Vincent Kompany hat einen ganz eigenen Blick auf den 17-Jährigen.

11.01.2026

WM-Plädoyer für Rekord-Teenager Karl: «Ein Statement»
Champions League

WM-Plädoyer für Rekord-Teenager Karl: «Ein Statement»

Kein Lionel Messi, Kylian Mbappé, kein Lamine Yamal: Bayern-Juwel Lennart Karl feiert in der Champions League eine Tormarke, die anderen Frühbegabten nie glückte. Der Weg fürs WM-Jahr wird abgesteckt.

10.12.2025