Friedrich holt mit Premieren-Sieg auch Weltcup-Gesamtsieg

Lake Placid (dpa) - Nach seinem Premierenerfolg in der WM-Bahn im kommenden Jahr und dem sechsten Weltcup-Gesamtsieg im Viererbob freute sich Francesco Friedrich vor allem auf eines: Urlaub. «Es sind ja Ferien, da fliegen wir eine Runde in die Sonne und entspannen mal ein bisschen», sagte der 33 Jahre alte Sachse vor der Abreise aus Lake Placid.

Zuvor hatte er in dem Eiskanal in den USA noch das Saisonfinale gewonnen und erstmals mit dem großen Schlitten auch in Lake Placid die Konkurrenz hinter sich gelassen. «Wir waren in der Bahn richtig gut unterwegs, sind richtig zufrieden und gut vorbereitet für die WM nächstes Jahr hier», sagte Friedrich.