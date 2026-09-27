Fußball-Nationalmannschaft

Fünf Änderungen: Mit Neuling Conté gegen Griechenland

Im zweiten Spiel als Bundestrainer tauscht Jürgen Klopp fast die halbe Mannschaft aus. Ein Hoffenheimer wird zum vierten Debütanten in der neuen Ära der Fußball-Nationalmannschaft.

Die DFB-Elf spielt in Augsburg gegen Griechenland. Foto: Federico Gambarini/dpa
Die DFB-Elf spielt in Augsburg gegen Griechenland.

Augsburg (dpa) - Jürgen Klopp nimmt bei seinem ersten Heimspiel als Bundestrainer fünf Änderungen in der Startelf inklusive Neuling Bambasé Conté vor. Neben dem 23 Jahre alten Hoffenheimer rücken auch Torwart Alexander Nübel, Josha Vagnoman, Yann Aurel Bisseck und Stürmer Younes Ebnoutalib in die Anfangsformation gegen Griechenland. 

Angeführt wird die Fußball-Nationalmannschaft drei Tage nach dem 1:1 in den Niederlanden wieder von Kapitän Joshua Kimmich. Der Stuttgarter Vagnoman darf als rechter Außenverteidiger vorspielen. Conté, der in Amsterdam noch nicht zum Spieltagskader gehörte, spielt neben dem Dortmunder Felix Nmecha im Mittelfeld. 

Die deutsche Aufstellung: 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Nübel - Vagnoman, Bisseck, Tah, Brown - Kimmich - Nmecha, Conté - Adeyemi, Ebnoutalib, Schade

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
XXL-Klopp und das neue Wir-Gefühl: «Mehr geht erstmal immer»
Fußball-Nationalmannschaft

XXL-Klopp und das neue Wir-Gefühl: «Mehr geht erstmal immer»

44 Spieler! Das ist ein dickes Ding. Mit dieser Rekordzahl in zwei eigenen Kadern für vier Länderspiele startet Jürgen Klopp in seine DFB-Karriere. Der Bundestrainer versteht sich auf starke Signale.

17.09.2026

Ter Stegen: «Tolles Gespräch» mit Neu-Bundestrainer Klopp
Fußball-Nationalmannschaft

Ter Stegen: «Tolles Gespräch» mit Neu-Bundestrainer Klopp

Die Frage, welche Rolle Marc-André ter Stegen im Nationalteam künftig einnehmen wird, ist spannend. Der Torhüter berichtet von einem Austausch mit dem neuen Coach Jürgen Klopp.

02.09.2026

Bundestrainer Klopp warnt Medien: «Dann bin ich weg»
Fußball-Nationalmannschaft

Bundestrainer Klopp warnt Medien: «Dann bin ich weg»

Bei seiner ersten Pressekonferenz als Bundestrainer spricht Jürgen Klopp deutliche Worte. Der 59-Jährige stellt direkt klar, was er sich nicht gefallen lassen will.

24.07.2026

DFB: Wunschkandidat Klopp wird Bundestrainer

24.07.2026

Fußball-Nationalmannschaft

Nagelsmann nicht mehr Bundestrainer - Klopp steht bereit

03.07.2026