Funkel: Lautern «größter Außenseiter» in Pokal-Geschichte

«Wir sind der größte Außenseiter in einem Endspiel in der Geschichte des Pokals. Wir spielen gegen eine der besten drei Mannschaften Europas», sagte Funkel in einem Interview der «Sport Bild». In Anlehnung an eine Aussage von Ex-Trainer Otto Rehhagel sei die Situation für Lautern am Samstag in Berlin aber dennoch nicht aussichtslos. «In einem einzelnen Spiel hast du immer eine Chance», sagte Funkel.