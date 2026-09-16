Kalender-Revolution geplant

«Fußball macht's vor»: Wie oft Ski-WM ergibt Sinn?

Der Ski-Weltverband Fis möchte unter seinem neuen Präsidenten künftig häufiger Weltmeisterschaften austragen. Von den mächtigen Playern der Branche gibt es mehr Kontra als erwartet.

Mehr Chancen, weniger Wert? Medaillengewinner Andreas Wellinger. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Mehr Chancen, weniger Wert? Medaillengewinner Andreas Wellinger. (Archivbild)

Oberhofen (dpa) - Von Intrigen, Machtspielen und sportpolitischen Winkelzügen wie bei der FIFA ist der Ski-Weltverband Fis zwar weit weg. Und auch Alexander Ospelt als frischer Präsident gilt bisher nicht gerade als Gianni Infantino des Wintersports. Und doch hat Ospelt, der erst im Juni in einer denkbar knappen Abstimmung den umstrittenen Amtsinhaber Johan Eliasch ablöste, mit der angedachten Kalender-Revolution für Kontroversen gesorgt und polarisiert.

Der Plan seiner Fis: Im alpinen und im nordischen Skisport sowie im Snowboard- und Freestyle-Bereich könnten künftig in jedem Nicht-Olympia-Jahr statt wie bislang nur in allen ungeraden Jahren Weltmeisterschaften stattfinden.

Neue Chancen für China und Südkorea?

Konkret: 2032 und 2036, vielleicht sogar schon kurzfristig 2028 würde es zusätzliche und bislang nicht eingeplante Titelkämpfe geben. «Der WM-Titel bedeutet für Athleten auch finanziell sehr viel. Die Gespräche gab es schon lang, wir würden das jedenfalls zugunsten der Athleten machen. Gleichzeitig geht es auch um kleinere Länder, die mit einer WM mehr neue Ziele hätten», begründete Ospelt - ein Anwalt aus Liechtenstein. Er nannte China, Japan und Südkorea als Beispiele für mögliche Ausrichter.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Bei den Alpinen ist die WM-Situation anders als bei den Nordischen. (Archivbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Bei den Alpinen ist die WM-Situation anders als bei den Nordischen. (Archivbild)

Ospelts Plan erinnert ein wenig an Eliaschs Idee der Fis-Games, der in just jenen Jahren (2028, 2032, 2036) alle Sportarten des Weltverbands bei einer Art Mini-Olympia bündeln wollte. Das neue Vorhaben geht aber von verschiedenen Austragungsorten aus. Womit die Fis offenbar nicht rechnete: Athleten, Ex-Athleten und Verbände reagierten kritisch und zurückhaltend auf die Vorschläge und die Art, wie die Fis diese präsentierte.

Österreichs Skiverband in der Opposition

«Wir waren schon etwas erstaunt, dass hier offenbar bereits eine grundsätzliche Richtung vorgegeben wurde», sagte Stefan Schwarzbach als Vorstandsmitglied des Deutschen Skiverbands (DSV) auf dpa-Anfrage. «Bei einer so weitreichenden Veränderung wäre es aus unserer Sicht vielleicht nicht ganz verkehrt gewesen, die nationalen Verbände in ihrer Rolle und Verantwortung als potenzielle Veranstalter noch intensiver einzubeziehen.»

Österreichs Skiverband, der aufgrund zahlreicher potenzieller Austragungsorte als einflussreich und bedeutend gilt, ging gar in die Opposition. Der Plan sei «aus sportlicher und strategischer Sicht nicht sinnvoll», hieß es vom ÖSV. Als Gründe nannte der Verband «Inflationierung» und «schleichende Entwertung des sportlichen Stellenwerts» einer WM. Auch deshalb kam es vergangene Woche in Innsbruck zu einem Treffen von Weltverband und ÖSV.

Möglicher Termin Anfang Februar

In anderen Wintersportarten ist diese Inflationierung bereits zu beobachten. So wird im Eishockey jedes Jahr, auch in Olympia-Jahren, ein Weltmeister gesucht. Beim Biathlon-Weltverband IBU ist der Rhythmus bereits so, wie ihn die Fis künftig plant. «Fast alles, was es zu oft gibt, ist schlecht», sagte Alpin-Olympiasieger Beat Feuz dem Schweizer «Blick». 

«Der Fußball macht's vor: Alle zwei Jahre eine WM oder eine EM, dann schauen auch diese Leute hin, die sich sonst nicht interessieren. Es ist viel exklusiver», fügte Feuz an. Präsident Ospelt begrüßte die offene Debatte über den bislang nicht beschlossenen Plan. Er wolle nichts falsch machen und «alle in die neue Diskussion einbeziehen». Ziel sei ein konstanter und langfristiger Weltcup-Kalender «mit einer Anfang Februar fix integrierten WM», sagte der Präsident.

Fis-Präsident Ospelt bei der Wahl in Belgrad. (Archivbild) Foto: Darko Vojinovic/AP/dpa
Fis-Präsident Ospelt bei der Wahl in Belgrad. (Archivbild)

Deutscher Verband will «keine Blockade»

Selbstverständlich würde Deutschland als potenzieller Gastgeber von großen Events eine wichtige Rolle zufallen. «Eine höhere Frequenz darf am Ende nicht dazu führen, dass der sportliche Wert und damit auch die Bedeutung eines WM-Titels verwässert werden», sagte Schwarzbach. Beim Biathlon führe man diese Debatte derzeit genau andersherum - ob es nicht Sinn mache, nur alle zwei Jahren eine WM zu veranstalten statt in drei von vier Jahren.

«Unser Ziel ist ausdrücklich keine Blockade. Aber wir müssen vermeiden, dass eine gut gemeinte Veränderung des WM-Zyklus am Ende mehr schadet als nutzt. Deshalb braucht es eine gemeinsame Lösung, die dem Sport, den Athleten und auch den Veranstaltern nachhaltig einen Mehrwert bringt», betonte Schwarzbach. Was für die Fis wirtschaftlich interessant sei, sei nicht zwangsläufig auch für die nationalen Verbände attraktiv.

Offen ist auch, ob der neue Rhythmus zwingend für alle Fis-Sparten kommen müsste. Während der alpine Markt als groß gilt, ist der Kreis an Interessenten beim nordischen Skisport eher begrenzt. So sind die nächsten drei WM-Orte Falun (Schweden), Lahti (Finnland) und das bayerische Oberstdorf nach zehn beziehungsweise zwölf Jahren Pause schon wieder als Ausrichter am Zug. Die letzte WM außerhalb von Europa gab es 2007 im japanischen Sapporo.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nordische Ski-WM 2031 nach Oberstdorf vergeben
Wintersport

Nordische Ski-WM 2031 nach Oberstdorf vergeben

Vor einem Monat war die Vergabe noch verschoben worden, jetzt ist es fix: Oberstdorf wird Gastgeber der Nordischen Ski-WM 2031. Zehn Jahre nach der Corona-WM sollen nun auch Zuschauer möglich sein.

07.07.2026

Ende eines «Alptraums»: Eliasch nicht länger Fis-Präsident
Wintersport

Ende eines «Alptraums»: Eliasch nicht länger Fis-Präsident

Johan Eliasch verliert das Präsidentenamt beim Ski-Weltverband mit nur einer Stimme Unterschied. Was der Deutsche Skiverband jetzt vom neuen Kurs erwartet.

11.06.2026

Ski-Boss kanzelt Athleten-Protest ab: «Nicht ernstzunehmen»
Streit bei Fis eskaliert

Ski-Boss kanzelt Athleten-Protest ab: «Nicht ernstzunehmen»

In zwei Brandbriefen gehen Ski-Stars wie Shiffrin, Odermatt und Straßer den Weltverband Fis und Präsident Eliasch an. Dieser kontert nun - mit deutlichen Vorwürfen an die Athletinnen und Athleten.

13.12.2024

Sieg für DSV in Rechtestreit - Ski-Weltverband Fis zürnt
Einstweilige Verfügung

Sieg für DSV in Rechtestreit - Ski-Weltverband Fis zürnt

Der Ski-Weltverband Fis will seine Top-Rennen künftig zentral vermarkten. Dagegen geht der Deutsche Skiverband vor - und erzielt vor einem Gericht in München nun einen ersten Erfolg.

09.10.2024

Urteil im Ski-Rechtestreit: DSV erleichtert, Fis zürnt
Einstweilige Verfügung

Urteil im Ski-Rechtestreit: DSV erleichtert, Fis zürnt

Der Weltverband Fis darf die Medienrechte des Deutschen Skiverbands nicht ohne Zustimmung zentralisieren. Das entscheidet ein Gericht in München. Der DSV ist erleichtert. Die Fis kündigt Berufung an.

09.10.2024