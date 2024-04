«Galionsfigur» Neuer macht Mut - Sané: Brauchen Energie

Die zuletzt fehlenden Neuer, Sané, Kingsley Coman, Noussair Mazraoui und Aleksandar Pavlovic bezogen mit ihren Teamkollegen das noble Hotel The Landmark in London. Die vielen «Wehwehchen» und «Blessuren» hätten es in dieser Saison auch schwer gemacht, sagte Eberl vor dem Spiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video).