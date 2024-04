Geld für Gold: Weltverband belohnt Olympiasiege in Paris

«Die Athleten und ihre Leistungen bilden den Grundstein des milliardenschweren Geschäftsmodells des IOC. Der Schritt von World Athletics sollte ein erneuter Weckruf für das IOC und die anderen Weltverbände sein, die Athleten endlich an den durch sie generierten Einnahmen zu beteiligen», fügte Herber an.

Geld zu verdienen gibt es für die Sportlerinnen und Sportler jenseits millionenschwerer großer Profi-Sportarten auch jetzt schon, bei Olympia allerdings je nach Land in sehr unterschiedlicher Höhe. In Deutschland honoriert die Sporthilfe Gold mit 20.000 Euro, anderswo gibt es wesentlich mehr, mal aus staatlichen Kassen, mal aus Verbandsmitteln. Auch bei großen, internationalen Meisterschaften werden Preisgelder ausgeschüttet, der Amateurstatus als zentrales olympisches Element ist faktisch längst Geschichte.

Das IOC teilte mit, es verteile 90 Prozent seiner Einnahmen - insbesondere an die Nationalen Olympischen Komitees und die Fachverbände. Die Entscheidung, wie sie dieses Geld am besten verwendeten, obliege ihnen. Täglich würden so 4,2 Millionen US-Dollar (3,9 Millionen Euro) zur Unterstützung von Athletinnen und Athleten sowie Sportorganisationen in aller Welt fließen.