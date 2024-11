Gelingt Zverev der zweite Sieg beim Saisonfinale?

Turin (dpa) - Alexander Zverev gegen Casper Ruud - dieses Duell erinnert Tennisfans an zwei spezielle Partien bei den French Open. Nun treffen die beiden als Auftaktsieger beim Saisonfinale der acht besten Tennisspieler des Jahres aufeinander. Am Abend (20.30 Uhr/Sky) geht es für Zverev um einen womöglich entscheidenden Schritt zum angestrebten Halbfinaleinzug beim mit mehr als 15 Millionen Euro dotierten Jahresendturnier in Turin.