«Genie» Yamal mit Moment für EM-Historie

München (dpa) - Nach seinem Zaubertor und dem EM-Rekord hegt der gefeierte Lamine Yamal keinen speziellen Wunsch für seinen 17. Geburtstag - höchstens den einen. «Nichts, nur gewinnen, gewinnen, gewinnen», sagte das Supertalent vom FC Barcelona nach dem Einzug seiner Spanier in das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft.

Einen Tag vor dem Finale am Sonntag in Berlin gegen England oder die Niederlande hat Yamal Geburtstag. «Mein Ziel war es, meinen Geburtstag hier in Deutschland zu feiern», sagte der Flügelstar. Das ist ihm dank des 2:1 im Halbfinale gegen Vize-Weltmeister Frankreich schonmal geglückt. Ein «historischer Lamine Yamal» habe die Mannschaft getragen, schrieb «Le Figaro».