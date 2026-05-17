Radsport

Giro: Favorit Vingegaard nähert sich dem Rosa Trikot

Zwei Etappensiege, Rosa Trikot in Reichweite: Vingegaard jagt beim Giro einem historischen Erfolg hinterher. Wer ihm noch gefährlich werden kann.

Jonas Vingegaard hat beim Giro d'Italia den Gesamtsieg im Blick. Foto: Gian Mattia D'alberto/LaPresse via ZUMA Press/dpa
Jonas Vingegaard hat beim Giro d'Italia den Gesamtsieg im Blick.

Corno alle Scala (dpa) - Topfavorit Jonas Vingegaard hat seinen zweiten Etappensieg beim Giro d'Italia gefeiert und nähert sich dem Rosa Trikot. Der zweimalige Tour-Champion aus Dänemark holte sich auf der neunten Etappe den Sieg bei der Bergankunft in Corno alle Scala und verkürzte damit weiter den Rückstand auf den portugiesischen Spitzenreiter Afonso Eulalio.

Vingegaard siegte nach 184 Kilometer mit einem Vorsprung von zwölf Sekunden auf den Österreicher Felix Gall, der bereits bei der Bergankunft zum Blockhaus hinauf am Freitag den zweiten Platz belegt hatte. Eulalio verlor weitere 41 Sekunden auf Vingegaard, verfügt aber noch über einen Vorsprung von 2:24 Minuten auf den Dänen.

Gall kann Attacke von Vingegaard nicht kontern

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Die Entscheidung fiel weniger als einen Kilometer vor dem Ziel, als Vingegaard die entscheidende Attacke setzte. Gall konnte nicht mehr reagieren. Zuvor hatte das Duo den italienischen Ausreißer Giulio Ciccone eingeholt.

Vingegaard will beim Giro nach der Tour de France und der Vuelta a España auch die dritte große Landesrundfahrt gewinnen. Das schafften erst sieben Fahrer. 

Nach dem Ruhetag geht es beim Giro am Dienstag mit dem Einzelzeitfahren über 42 Kilometer von Viareggio nach Massa weiter.

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