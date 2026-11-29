Lusail (dpa) - Unter den Scheinwerfern von Katar hat Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli das Pech seines Mercedes-Kollegen George Russell zu seinem zehnten Saisonsieg genutzt. Weil vom Silberpfeil des lange führenden Briten beim Reifenwechsel Schaumstoffreste entfernt werden mussten, verlor Russell das vorletzte Rennen des Jahres in Lusail an den längst gekrönten Champion aus Italien. Antonellis Angebot, den Stallrivalen am Ende noch vorbeizulassen, lehnte das Team ab.

Für den Konstrukteurs-Weltmeister Mercedes war es schon der vierte Doppelerfolg der Saison. Dritter in einem spannungsarmen Rennen wurde McLaren-Fahrer Oscar Piastri. «Das Auto war ein Biest heute, das war ein Riesenspaß», sagte Antonelli nach der Zieldurchfahrt.

Für Russell war das Malheur mit dem Styropor unter dem Auto eine weitere Episode einer enttäuschenden Saison, in der er meist gegen den Wunderjungen Antonelli das Nachsehen hatte. «Typisch für mein Jahr. Ich freue mich auf Silvester», sagte der 28-Jährige.

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«Es ist wie verhext für dich, das tut uns leid. Aber der Schaden unter dem Auto war heftig», ließ Teamchef Toto Wolff seinen Schützling wissen. Immerhin verbesserte sich Russell vor dem Finale in Abu Dhabi auf Platz drei der Fahrerwertung. Einmal mehr punktlos blieb Nico Hülkenberg im Audi.

Verstappen wäre lieber daheim geblieben

Monatelang hatte sich die Formel 1 mit der Frage gequält, ob sie das Risiko von Rennen im Nahen Osten wieder eingehen will. Wegen des Iran-Krieges waren im April die Grand Prix in Bahrain und Saudi-Arabien abgesagt worden. Auch weil die militärischen Auseinandersetzungen zwischen der Huthi-Miliz und Saudi-Arabien wieder aufgeflammt sind, raten mehrere europäische Regierungen von Reisen in die Region ab.

Am Ende verwarf die Rennserie den Plan B mit einem Finale in Imola und hielt an den Gastspielen in Katar und nächste Woche in Abu Dhabi fest. Superstar Max Verstappen bekannte, er wäre trotz Sicherheitsgarantien lieber daheim geblieben. «Ist es schön, dass in den Ländern links, rechts oder unterhalb immer noch Raketen herumfliegen? Nein, ganz sicher nicht», sagte der Niederländer.

Foto: Darko Bandic/AP/dpa Max Verstappen hatte wenig Lust auf die Reise nach Katar.

Nach seiner jüngsten Serie von drei Siegen in vier Rennen kam Verstappen in Lusail nicht so richtig in Fahrt. Am Ende wurde er nur Vierter.

Teamchef ermahnt Mercedes-Fahrer

Von der Pole Position war Russell gestartet, gleich daneben Antonelli. Beide Silberpfeile fuhren schnell einen Abstand zur Konkurrenz heraus. Daher war Teamchef Wolff verärgert, als die beiden Piloten sich gleich ein hartes Duell lieferten. «Das hatten wir doch heute Morgen anders besprochen», funkte Russell nach einer Attacke von Antonelli an die Box. «Genug mit dem Rennen fahren», befahl Wolff.

Für giftige Scharmützel waren zuletzt eigentlich die Ferrari-Fahrer zuständig. Mehrere Kollisionen zwischen Lewis Hamilton und Charles Leclerc hatten die Scuderia in Aufruhr versetzt. Ob bei einem weiteren Krisengespräch in Lusail ein Verhaltenskodex vereinbart wurde, ließen alle Seiten offen.

Foto: Darko Bandic/AP/dpa Keine Chance auf einen Spitzenplatz: Lewis Hamilton.

Zunächst kreisten Leclerc und Hamilton chancenlos im Mittelfeld, ehe sie plötzlich durch ein kurzes virtuelles Safety-Car die Spitze übernahmen. Während die Führenden alle die Chance zum Reifenwechsel mit geringerem Zeitverlust nutzten, fuhren beide Ferrari weiter. Schnell aber holte sich Russell Platz eins zurück und hatte nun einen größeren Vorsprung auf Antonelli, weil dieser beim Boxenstopp hinter ihm hatte warten müssen.

Entscheidung beim Reifenwechsel