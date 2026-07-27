Das läuft in der Formel-1-Sommerpause

Budapest (dpa) - Das letzte Rennen vor der Formel-1-Sommerpause in Ungarn hat Lust auf die zweite Saisonhälfte gemacht. Auf den verbleibenden zwölf Etappen wird der Druck auf WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli weiter steigen. Erst mal ist aber Ausspannen angesagt.

Sommer, Sonne, Strand

Weltmeister Lando Norris freut sich auf Entspannung. Der Ungarn-Sieger will in den Formel-1-Ferien durchschnaufen, Golf spielen sowie Zeit mit Freunden und der Familie verbringen. Das geht der Konkurrenz und vor allem den Angestellten der anderen Rennställe genauso. Für zwei Wochen steht die Formel 1 still, die Fabriken sind dicht. Es gibt keine Windkanaltests, keine Besprechungen, keine nächtlichen Anrufe wegen irgendwelcher Verbesserungen am Auto. Der sogenannte «Summer Shutdown» soll dafür sorgen, dass sich in der hektischen und atemlosen Formel 1 all die Mechaniker, Ingenieure und das sonstige Personal mal eine echte Auszeit gönnen dürfen. Mit dem Grand Prix der Niederlande in Zandvoort am 23. August geht es dann wieder richtig los.

Herz eines Weltmeisters

Kimi Antonelli ackerte sich förmlich durch das letzte Rennen vor der Sommerpause. Gehandicapt von einer Strafversetzung um drei Plätze rettete sich der Teenager auf Rang drei und baute seine WM-Führung auf Lewis Hamilton sogar auf 50 Punkte aus. Und das auf einer Strecke, die Mercedes nicht besonders liegt. So sieht erfolgreiche Schadensbegrenzung aus. «Das ist der beste Weg, um in die Sommerpause zu gehen», meinte der 19-jährige Italiener, der längst mit einem weltmeisterlichen Herz fährt. «Wir müssen aber weiter Druck machen, denn die zweite Saisonhälfte wird hart werden.» Mercedes wiederum muss sicherstellen, dass die Defektserie bei Antonellis Teamkollege George Russell ein Ende findet. Denn im sich zuspitzenden WM-Kampf wird der Führende der Fahrerwertung Unterstützung brauchen.

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Foto: Darko Bandic/AP/dpa Lewis Hamilton muss sein Strafenregister in den Griff kriegen.

Hamiltons Sündenkartei

Lewis Hamilton hat in dieser Saison seinen ersten Grand Prix für Ferrari gewonnen. In Budapest verpasste er seine erste Pole-Position für die Scuderia nur hauchdünn. Und in der Fahrerwertung ist er erster Verfolger von Antonelli. Das kann sich sehen lassen, oder? Zweifellos. Allerdings steht sich Ferrari noch zu oft selbst im Weg, wenn wie in Ungarn die Boxenstrategie Hamilton wohl ein Podest kostet. Außerdem muss der Rekordweltmeister sein Strafenregister in den Griff bekommen. In den drei Rennen vor der Sommerpause kassierte er jeweils eine Fünf-Sekunden-Strafe. In Budapest war er in der Boxengasse 0,1 km/h zu schnell. Pech. «Ich bin dem Team super dankbar. Sie haben in der ersten Saisonhälfte toll gearbeitet», lobte Hamilton und betonte: «Ich muss aber hart daran arbeiten, dass ich keine Strafen mehr einfahre.»

Hülkenberg kann es doch noch

Der einzige deutsche Fahrer im Feld musste lange auf diesen Moment warten. Im elften Saisonrennen holte Nico Hülkenberg schließlich als Neunter seine ersten Punkte für das Werksteam Audi - auch wenn es zuvor schon einige Gelegenheiten gegeben hatte. Es sei endlich «wirklich rundgelaufen», sagte der 38-Jährige. Vor den Augen von Vorstandschef Gernot Döllner stellte er das dritte Audi-Rennen mit Punkten nacheinander sicher. Das nennt man Timing. «Wir sind noch immer in der Anfangsphase, in der Bauphase», sagte Hülkenberg. «Aber wir wachsen, wir verbessern uns stetig, arbeiten an allen Fronten und Prozessen.»

Foto: David Davies/PA Wire/dpa Wenn der Boss zuschaut: Nico Hülkenberg feiert in Ungarn seine ersten Audi-Punkte.

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