Turnier auf Long Island

Golfprofi Clark triumphiert zum zweiten Mal bei der US Open

Wyndham Clark geht bei der US Open mit großem Vorsprung auf die Schlussrunde. Am Ende muss er mächtig zittern. Golf-Superstar Scottie Scheffler wartet weiter auf den Karriere-Grand-Slam.

Wyndham Clark präsentiert stolz die Trophäe. Foto: Seth Wenig/AP/dpa
Wyndham Clark präsentiert stolz die Trophäe.

Southampton (dpa) - US-Golfstar Wyndham Clark hat zum zweiten Mal in seiner Karriere den Titelgewinn bei der US Open perfekt gemacht. Der 32-Jährige gewann im Shinnecock Hills Golf Club auf Long Island mit einem Gesamtergebnis von 276 Schlägen mit einem Schlag Vorsprung auf seinen Landsmann Sam Burns. Clark hatte sich die US Open bereits vor drei Jahren in Los Angeles gesichert. 

«Der erste Sieg war wie ein Durchbruch, die Erkenntnis, dass ich es schaffen kann», sagte Clark nach seinem Sieg beim dritten Major-Turnier des Jahres. «Ich verlasse diesen Ort als Champion, und ich bin einfach unendlich dankbar.» Für den Sieg auf einem der schwersten Golfplätze der Welt kassierte der US-Profi ein Preisgeld von 4,5 Millionen US-Dollar (3,9 Millionen Euro).

Clark musste zum Ende noch einmal um den Triumph zittern. Er war am Finaltag mit einem Vorsprung von sechs Schlägen auf den Weltranglistenersten Scottie Scheffler aus den USA sowie vier weiteren schlaggleichen Profis gestartet. Mit einer durchwachsenen letzten Runde und 73 Schlägen hätte er fast noch seinen großen Erfolg verspielt. 

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Scheffler verpasst großen Erfolg

Der viermalige Major-Champion Scheffler kam mit vier Schlägen Rückstand auf den geteilten vierten Platz. Er verpasste an seinem 30. Geburtstag den möglichen Karriere-Grand-Slam. Dem Olympiasieger von Paris fehlt nur noch der US-Open-Titel, um die vier wichtigsten Golf-Turniere zumindest jeweils einmal gewonnen zu haben. 

Deutschlands Golf-Hoffnung Matti Schmid war bereits nach zwei Runden klar am Cut gescheitert und hatte damit die Qualifikation für die beiden Runden am Wochenende auf dem Golfplatz rund 150 Kilometer östlich von New York verpasst. Vor fünf Wochen hatte der 28-jährige Regensburger bei der PGA Championship mit seinem vierten Platz noch für Aufsehen gesorgt.

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