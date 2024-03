US-Golfstar Scheffler gewinnt erneut Players Championship

Scottie Scheffler ist wieder an der Spitze der Golf-Weltrangliste. Der US-Star siegt bei der Players und kassiert ein Rekordpreisgeld. Am berühmten 17. Loch im TPC Sawgrass ist Spektakel angesagt.

Pünktlich zum Saisonfinale der PGA Tour ist Viktor Hovland in Topform. Der Norweger kassiert in Atlanta ordentlich ab.

Scheffler strich für seinen zweiten Saisonsieg - erst vor einer Woche hatte er beim Arnold Palmer Invitational in Orlando gewonnen - einen Scheck über 4,5 Millionen US-Dollar ein. Der 27-Jährige hat damit schon fast 11 Millionen Dollar in dieser Saison kassiert und das bei nur sieben Starts. Bereits 2022 (14 Mio.) und 2023 (21 Mio.) stellte der Texaner Rekorde für das meiste Preisgeld in einem Jahr auf. Bei noch rund sechs Monaten Saison könnte das Scheffler auch in diesem Jahr wieder gelingen.