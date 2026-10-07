Große Emotionen bei «Messis letztem Tango» für Argentinien

Buenos Aires (dpa) - Lionel Messi ist vor seinem letzten Spiel für die argentinische Nationalmannschaft frenetisch gefeiert worden. Fangesänge, grenzenloser Jubel und ein Feuerwerk bildeten die Ouvertüre für einen historischen Fußball-Abend im ausverkauften Monumental-Stadion von Buenos Aires: für «Messis letzten Tango», bei dem das Freundschaftsspiel gegen Benin den Rahmen bot.

Es war ein besonderer Moment der Fußball-Historie. Keiner hat den Weltfußball in den letzten zwei Jahrzehnten so konstant und nachhaltig geprägt wie Messi. Mit seinem letzten Länderspiel tritt der Superstar, der auf Vereinsebene noch bei Inter Miami spielt, nun von der großen Fußballbühne ab.

«Gracias» in goldenen Lettern

Ohrenbetäubend war der Jubel, als die Stadionsprecherin in dem 85.000 Zuschauer fassenden Rund vor dem Spiel «ein letztes Mal» den Namen des Superstars aufrief. Ein riesengroßes himmelblau-weißes Trikot wurde über den Rasen gespannt, auf dem Messis Nummer 10 sowie ein «Gracias» («Danke») in großen goldenen Lettern aufgedruckt war.

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Bereits vor dem Spiel hatte Messi in einem auf Instagram verbreiteten Video mitgeteilt: «Der Moment ist gekommen. (...) Dieses Trikot war mein Traum, mein Stolz und mein Leben. Danke, dass ihr mich so sehr geliebt habt, ich werde euch vermissen.»

Die Partie gegen Benin ist der Schlusspunkt einer über 21-jährigen Länderspiel-Karriere, die am 17. August 2005 gegen Ungarn sehr holprig begonnen hatte. Denn bei seinem Debüt handelte sich der eingewechselte Messi in weniger als einer Minute eine Rote Karte ein, die ihm der deutsche Schiedsrichter Markus Merk wegen einer Tätlichkeit zeigte.