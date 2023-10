Gut-Behrami gewinnt Auftakt in Sölden - Shiffrin Sechste

Sölden (dpa) - Die Schweizer Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami hat den alpinen Saisonauftakt in Sölden gewonnen.

Die einzige deutsche Starterin, Emma Aicher, schaffte es vor mehr als 15.000 Zuschauern und bei perfekten äußeren Bedingungen als 41. nicht in den zweiten Durchgang. «Es hat okay angefangen. Nach einem Fehler auf dem Steilhang habe ich dann nicht mehr richtig in den Rhythmus gefunden», sagte die 19-Jährige.