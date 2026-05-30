Rhythmische Sportgymnastik

Gymnastik-Ass Varfolomeev erstmals Mehrkampf-Europameisterin

Olympiasiegerin, Weltmeisterin - und nun auch Europameisterin im Mehrkampf: Darja Varfolomeev glänzt in einem spannenden Duell.

Darja Varfolomeev ist erstmals Mehrkampf-Europameisterin. (Archivbild) Foto: Claudia Martini/XinHua/dpa
Darja Varfolomeev ist erstmals Mehrkampf-Europameisterin. (Archivbild)

Warna (dpa) - Gymnastik-Star Darja Varfolomeev ist erstmals Mehrkampf-Europameisterin. Die 19 Jahre alte Olympiasiegerin aus Schmiden gewann bei den Titelkämpfen in der Rhythmischen Sportgymnastik in Warna überlegen Gold im Vierkampf. Nach ihren Übungen mit Reifen, Ball, Keulen und Band verwies die elfmalige Weltmeisterin in einem spannenden Duell mit 120,150 Punkten die Bulgarin Stiliana Nikolowa um 1,4 Zähler auf Rang zwei. Dritte wurde die Ukrainerin Taisiia Onofriitschuk mit 117,150 Punkten.

Damit tritt Varfolomeev bei den Heim-Weltmeisterschaften vom 12. August an in Frankfurt/Main einmal mehr als Topfavoritin auf Gold an. «Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe mich heute sehr kraftvoll gefühlt, energievoll und habe das auch auf der Fläche gezeigt. Am Ende freue ich mich riesig über dieses Gold. Das war die schwierigste Medaille für mich. Ich hatte schon alle Titel im Mehrkampf außer bei der EM. Jetzt ist es endlich da», sagte Varfolomeev glücklich und erleichtert.

Noch nicht bei 100 Prozent

Mit dem Titelgewinn war nicht unbedingt zu rechnen, da die 19-Jährige zum Auftakt der EM gesundheitlich angeschlagen war. «Ich kann es kaum glauben, wir hatten nicht damit gerechnet, dass wir hier den Titel holen. Darja ist längst nicht bei 100 Prozent und unser großes Saisonziel sind die Weltmeisterschaften im August in Frankfurt. Daher sind wir umso glücklicher, dass es geklappt hat», sagte Trainerin Julia Raskina. Den Ausschlag für Platz eins gab die letzte Übung mit den Keulen, für die ihr Schützling mit 31,000 Punkten die höchste Tageswertung bekam.

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An diesem Sonntag hat Varfolomeev noch in den Einzelfinals mit Band, Reifen und Ball weitere Chancen auf Medaillen. Lediglich den Endkampf mit den Keulen hatte die Schmidenerin wegen zweier Geräteverluste in der Qualifikation verpasst.

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