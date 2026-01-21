Haaland nach City-Blamage in Norwegen: «Es ist peinlich»

Bodö (dpa) - Nach der peinlichen Niederlage bei Außenseiter FK Bodö/Glimt in seinem Heimatland suchte Erling Haaland erst gar nicht lange nach Ausreden. «Ich übernehme die volle Verantwortung dafür, dass ich keine Tore geschossen habe. Es ist peinlich», sagte der norwegische Stürmerstar von Manchester City. Das englische Starensemble von Trainer Pep Guardiola verlor in der Champions League völlig verdient mit 1:3 (0:2).

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

«Wir geben unser Bestes, aber irgendetwas fehlt. Ich übernehme die volle Verantwortung, zusammen mit unseren erfahrenen Spielern», sagte Haaland nach einem ganz schwachen Auftritt beim Sender TNT Sports: «Das ist nicht gut genug. Wir sind Manchester City. So sollte es nicht sein.»

City liegt schon zur Halbzeit 0:2 zurück

Über die Gründe für die überraschende Niederlage konnte der 25-Jährige nichts sagen. «Ich habe keine Antworten», sagte Haaland. Die Mannschaft von Bodö/Glimt habe hingegen «unglaublichen Fußball gespielt und den Sieg verdient», ergänzte der Angreifer.

Kasper Högh (22. und 24. Minute) hatte die Gastgeber von Trainer Kjetil Knudsen schon vor der Pause mit einem Doppelschlag in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel legte der ehemalige Frankfurter Jens Petter Hauge (58.) nach einem schönen Solo sogar zum 3:0 nach.

Guardiola lobt den Außenseiter

City konnte kurz darauf zwar durch Rayan Cherki (60.) verkürzen. Weil Kapitän Rodri aber innerhalb weniger Minuten nach zwei taktischen Fouls Gelb-Rot sah (62.), mussten die Engländer den Rest der Partie in Unterzahl spielen. Bei der Rückkehr von Star-Angreifer Erling Haaland nach Norwegen hätte City mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen können. Bodö/Glimt wahrte mit dem überraschenden Erfolg die Chance auf die Playoffs.