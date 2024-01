Manchester City noch mehrere Wochen ohne verletzten Haaland

«Es ist der Knochen. Es braucht Zeit», sagte Guardiola. «Er ist hoffentlich am Ende des Monats bereit. Es ist ein bisschen mehr, als wir am Anfang erwartet haben», ergänzte der frühere Bayern-Coach mit Blick auf die Ausfallzeit. Nach dem Spiel in Newcastle hat Guardiolas Mannschaft eine 13-tägige Spielpause und bricht zu einem Trainingslager in Abu Dhabi auf. Dort könnte Haaland wieder einsteigen, nachdem ihm die Ärzte nun eine einwöchige Pause verordnet hätten.