Hamilton kritisiert Verbandsboss: «Rassistisches Element»

Singapur (dpa) - Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton (39) hat den Präsidenten des Motorsport-Weltverbandes für dessen Wortwahl in der Schimpfwort-Debatte kritisiert und ein «rassistisches Element» unterstellt. Fia-Boss Mohammed Ben Sulayem will die Menge an Flüchen in der TV-Übertragung der Rennserie reduzieren. «Wir sind keine Rapper. Die sagen das F-Wort wie oft pro Minute? Wir sind da nicht dabei», sagte Ben Sulayem in diesem Zusammenhang dem Fachmagazin «Autosport» in einem Interview.