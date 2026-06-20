Fußball-WM

Hand vor dem Mund: Paraguays Almirón sieht Rote Karte

Nachdem Vinícius Júnior in der Champions League beleidigt wurde, gibt es eine neue Fußball-Regel. Bei der WM fliegt deswegen erstmals ein Profi vom Platz.

Miguel Almirón hielt sich die Hand vor dem Mund und flog dafür vom Platz. Foto: Jeff Chiu/AP/dpa
Miguel Almirón hielt sich die Hand vor dem Mund und flog dafür vom Platz.

Santa Clara (dpa) - Paraguays Nationalspieler Miguel Almirón hat als erster Fußball-Profi bei der WM die Rote Karte gesehen, weil er sich in einem Disput mit dem Gegner die Hand vor den Mund gehalten hat. Der 32-Jährige von Atlanta United musste in der Partie gegen die Türkei aufgrund einer neuen Regel in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit vom Platz.

Almirón sagte in einer Spielunterbrechung mit vorgehaltener Hand etwas zu seinem türkischen Gegenspieler Mert Müldür. Schiedsrichter Iván Barton aus El Salvador traf die Entscheidung nach einem Hinweis des Videoschiedsrichters. «Nummer zehn Paraguay, Hand vor seinem Mund», sagte Barton bei der Durchsage im Stadion und rief: «Rote Karte.» 

Situation mit Real-Star Vinícius Júnior Auslöser für neue Regel

Durch die neu eingeführte Regel soll diskriminierendes Verhalten verhindert werden. Indem sie den Mund verdecken, wollen Spieler häufig verhindern, dass erkannt werden kann, was sie sagen. Es gehe dabei um konfrontative Situationen, hatte Pierluigi Collina, Vorsitzender der FIFA-Schiedsrichterkommission, vor dem Turnier betont. «Wenn sie es wissen – wenn es für alle eindeutig ist –, dann erwarten wir von den Spielern, dass sie so etwas nicht tun.»

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Die Debatte war nach einem Vorfall in der Champions League entbrannt. Benfica Lissabons Gianluca Prestianni hatte sich in einer Auseinandersetzung mit Real-Star Vinícius Júnior das Trikot vor den Mund gezogen. Prestianni stand im Verdacht, sich rassistisch geäußert zu haben. Er wurde wegen einer homophoben Äußerung gesperrt. FIFA-Präsident Gianni Infantino setzte sich öffentlich für eine neue Regel ein.

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