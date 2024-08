Handballer Häfner verkündet Karriereende als Nationalspieler

Paris (dpa) - Handballer Kai Häfner beendet nach den Olympischen Spielen in Frankreich seine Karriere in der Nationalmannschaft. «Nach reiflicher Überlegung habe ich die Entscheidung getroffen, dass das mein letztes Turnier mit der Nationalmannschaft sein wird. Es waren über zehn wunderschöne Jahre mit vielen tollen Erfolgen und Momenten, die ich nie vergessen werde. Für diese Zeit bin ich unendlich dankbar», sagte der 35-Jährige der «Sport Bild». In der Bundesliga will der Rückraumspieler weiterhin für den TVB Stuttgart auflaufen.