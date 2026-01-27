Handballer vor Endspiel ums Halbfinale: «Wir pokern nicht»

Herning (dpa) - Deutschlands Handballer haben die erwartbare Niederlage gegen Topfavorit Dänemark blitzschnell abgeschüttelt und sich auf das Endspiel im Kampf ums EM-Halbfinale eingeschworen. «Für uns ist die Ausgangslage recht einfach zu definieren: Wir spielen auf Sieg. Wir pokern nicht. Ich vertraue dieser Mannschaft. Ich bin positiv gestimmt, dass wir da sind, wenn es drauf ankommt», sagte Torhüter David Späth vor dem Alles-oder-nichts-Duell mit Frankreich an diesem Mittwoch (18.00 Uhr/ZDF/Dyn).

Vor der Revanche für das Viertelfinale der Olympischen Spiele 2024 liegt Deutschland trotz des 26:31 gegen Dänemark mit sechs Pluspunkten noch auf Platz zwei. Ein Unentschieden gegen die Franzosen würde zum Einzug in die Medaillenspiele reichen. Eine Niederlage gegen die Équipe Tricolore, und der Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason bleibt nur noch das undankbare Spiel um Platz fünf. «Wir können alles gewinnen oder alles verlieren», fasste Rückraumspieler Nils Lichtlein die zwei Szenarien zusammen.

Grgic kündigt «acht Millionen Prozent» an

Mut macht der deutschen Riege, dass sie bereits in der ersten Turnierphase mit dem Rücken zur Wand und gegen Spanien mächtig unter Druck gestanden hatte. «Das hilft enorm, dass wir schon in der Vorrunde ein Alles-oder-nichts-Spiel hatten. Für uns ist alles drin. Wir haben das Potenzial und wir haben die Kraft, die Franzosen zu schlagen», befand Abwehrspieler Tom Kiesler. Teamkollege Marko Grgic kündigte an: «Wir werden alle acht Millionen Prozent dafür geben, dass wir ins Halbfinale kommen.»

Knorr: Ausgangslage hätten wir vor dem Turnier genommen

Dass die DHB-Auswahl zum Hauptrundenabschluss das Weiterkommen in der eigenen Hand hat, hatten nicht alle erwartet. Sowohl Gislason als auch Spielmacher Juri Knorr oder Kapitän Johannes Golla hatten von der schwersten Auslosung ihrer Karriere gesprochen.

Foto: Sina Schuldt/dpa Spielmacher Juri Knorr kann die Erwartungen bislang nicht erfüllen.