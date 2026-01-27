EM-Duell mit Frankreich

Handballer vor Endspiel ums Halbfinale: «Wir pokern nicht»

Deutschlands Handballer brauchen ein Remis gegen Frankreich. Nur dann ist das Medaillenspiel sicher. So schwören Marko Grgic, Tom Kiesler und Co. das DHB-Team auf das Alles-oder-nichts-Spiel ein.

Torhüter David Späth erhielt gegen Dänemark den Vorzug vor Andreas Wolff. Foto: Sina Schuldt/dpa
Torhüter David Späth erhielt gegen Dänemark den Vorzug vor Andreas Wolff.

Herning (dpa) - Deutschlands Handballer haben die erwartbare Niederlage gegen Topfavorit Dänemark blitzschnell abgeschüttelt und sich auf das Endspiel im Kampf ums EM-Halbfinale eingeschworen. «Für uns ist die Ausgangslage recht einfach zu definieren: Wir spielen auf Sieg. Wir pokern nicht. Ich vertraue dieser Mannschaft. Ich bin positiv gestimmt, dass wir da sind, wenn es drauf ankommt», sagte Torhüter David Späth vor dem Alles-oder-nichts-Duell mit Frankreich an diesem Mittwoch (18.00 Uhr/ZDF/Dyn).

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Vor der Revanche für das Viertelfinale der Olympischen Spiele 2024 liegt Deutschland trotz des 26:31 gegen Dänemark mit sechs Pluspunkten noch auf Platz zwei. Ein Unentschieden gegen die Franzosen würde zum Einzug in die Medaillenspiele reichen. Eine Niederlage gegen die Équipe Tricolore, und der Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason bleibt nur noch das undankbare Spiel um Platz fünf. «Wir können alles gewinnen oder alles verlieren», fasste Rückraumspieler Nils Lichtlein die zwei Szenarien zusammen.

Grgic kündigt «acht Millionen Prozent» an

Mut macht der deutschen Riege, dass sie bereits in der ersten Turnierphase mit dem Rücken zur Wand und gegen Spanien mächtig unter Druck gestanden hatte. «Das hilft enorm, dass wir schon in der Vorrunde ein Alles-oder-nichts-Spiel hatten. Für uns ist alles drin. Wir haben das Potenzial und wir haben die Kraft, die Franzosen zu schlagen», befand Abwehrspieler Tom Kiesler. Teamkollege Marko Grgic kündigte an: «Wir werden alle acht Millionen Prozent dafür geben, dass wir ins Halbfinale kommen.»

Knorr: Ausgangslage hätten wir vor dem Turnier genommen

Dass die DHB-Auswahl zum Hauptrundenabschluss das Weiterkommen in der eigenen Hand hat, hatten nicht alle erwartet. Sowohl Gislason als auch Spielmacher Juri Knorr oder Kapitän Johannes Golla hatten von der schwersten Auslosung ihrer Karriere gesprochen. 

Spielmacher Juri Knorr kann die Erwartungen bislang nicht erfüllen. Foto: Sina Schuldt/dpa
Spielmacher Juri Knorr kann die Erwartungen bislang nicht erfüllen.

Entsprechend zufrieden blickt Knorr, der bei dieser Endrunde bislang nicht so stark aufspielt, auf die Ausgangslage: «Hätte uns das vor dem Turnier jemand gesagt, hätten wir es genommen. Dass ein Unentschieden reicht, ist natürlich im Kopf, falls es am Schluss zu so einem Szenario kommt. Aber im Endeffekt bedeutet es nur, dass wir eine gute Ausgangsposition haben», sagte der Führungsspieler.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sieg gegen den Angstgegner: Handballer in EM-Form
Handball-EM-Vorbereitung

Sieg gegen den Angstgegner: Handballer in EM-Form

Sieben Tage vor dem EM-Start gegen Österreich testen Deutschlands Handballer gegen den WM-Zweiten Kroatien. In Zagreb besteht das DHB-Team dank seines Keepers - und beendet eine Negativserie.

08.01.2026

«Es nervt einfach»: Handballer doch nicht in EM-Form
DHB-Team

«Es nervt einfach»: Handballer doch nicht in EM-Form

Das DHB-Team tut sich im zweiten Duell mit Island extrem schwer. Auch, weil Spielmacher Juri Knorr nicht an seine Glanzleistung anknüpfen kann. Rund zehn Wochen bleiben, um in Medaillenform zu kommen.

02.11.2025

Knorr und Wolff in Topform: Handballer düpieren Island
Handball-Länderspiel

Knorr und Wolff in Topform: Handballer düpieren Island

Bis zur EM sind es noch zweieinhalb Monate, aber das DHB-Team ist schon in Medaillenform. Gegen Island überzeugen die wichtigsten Stützen des Teams. Schon am Sonntag geht das EM-Casting weiter.

30.10.2025

Knorr guckt zu: Handballer vorzeitig für EM qualifiziert
Sieg gegen Österreich

Knorr guckt zu: Handballer vorzeitig für EM qualifiziert

Es geht auch ohne Juri Knorr und Renars Uscins. Deutschlands Handballer besiegen Österreich und können für die EM planen. Das DHB-Team baut eine Serie aus.

15.03.2025

Späth-Gala: Handballer feiern WM-Kantersieg
WM-Hauptrunden-Abschluss

Späth-Gala: Handballer feiern WM-Kantersieg

Die deutschen Handballer kommen gegen Tunesien zu einem leichten Erfolg, obwohl der Bundestrainer einige Leistungsträger schont. Ein Mann ragt heraus.

25.01.2025