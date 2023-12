Handballerinnen mit neuer «Killer-Mentalität»

Herning (dpa) - Nach Meinung von Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch sind die deutschen Nationalspielerinnen bei der WM in Skandinavien so selbstsicher wie selten zuvor.

Beim Saisonhöhepunkt in Dänemark, Schweden und Norwegen lässt das DHB-Team bislang nicht nur mit Siegen aufhorchen, sondern auch mit ungewohnt offensiven Aussagen. «Unser Anspruch an das Training und an unsere Leistung hat sich verändert», sagte Co-Kapitänin Emily Bölk und erklärte: «Viele spielen mittlerweile bei internationalen Top-Clubs. Sich mit den besten Europas zu messen, ist für viele keine Besonderheit mehr, sondern tägliches Geschäft.»