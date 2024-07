Handspiel-Debatte nach deutschem EM-Aus

Stuttgart (dpa) - Handelfmeter? Oder nicht?! Die Ex-Nationalspieler Michael Ballack, Shkodran Mustafi, Moderator Johannes B. Kerner und Schiedsrichter Patrick Ittrich haben sich beim Streamingdienst MagentaTV nach dem deutschen EM-Aus gegen Spanien im Viertelfinale über mehrere Minuten ein Wortgefecht wegen einer strittigen Szene in der Verlängerung geliefert. Marc Cucurella hatte einen Schuss von Jamal Musiala im Strafraum an den Arm bekommen, der englische Schiedsrichter Anthony Taylor entschied aber nicht auf Strafstoß.

«Die Sachlage ist in der Tat so, dass der Schiedsrichter sachlich und unemotional entscheiden muss», sagte Bundesliga-Schiedsrichter Ittrich. «Man muss es regeltechnisch analysieren: Was macht der Spieler aus der Sicht des Schiedsrichters? Der Spieler zieht während des Schusses die Hand aus der Schussbahn zurück.» Auch deshalb habe der Videoschiedsrichter (VAR) nicht entscheidend eingegriffen. Der Experte sprach von einem «Handspiel-Dilemma». Es gebe «einen Ermessensspielraum im Fußball».