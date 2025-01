Heidelberg. Die MLP Academics spielen am Samstag um 20 Uhr auswärts gegen Schwergewicht „ALBA BERLIN“. Für die Basketballer steht damit direkt die nächste Herausforderung in der „easyCredit Basketball Bundesliga“ an, teilte der Verein mit. Vergangenen Sonntag hatten sie gegen den amtierenden Deutschen Meister FC Bayern München verloren.