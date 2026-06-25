Historisch: Südafrika übersteht erstmals WM-Vorrunde

Monterrey (dpa) - Südafrika hat bei seiner vierten WM-Teilnahme erstmals die K.-o.-Phase erreicht und damit nationale Fußball-Geschichte geschrieben. Das Team des belgischen Trainers Hugo Broos gewann das letzte Vorrundenspiel gegen Südkorea mit 1:0 (0:0) und schloss die Gruppe A als Zweiter ab.

Vor 51.243 Zuschauern in Monterrey sorgte Thapelo Maseko mit seinem Treffer in der 63. Minute für grenzenlosen Jubel bei Bafana Bafana. Im Sechzehntelfinale trifft Südafrika am Sonntag in Inglewood bei Los Angeles auf Co-Gastgeber Kanada. Südkorea beendete die Vorrunde mit drei Punkten auf Rang drei und muss jetzt um das Weiterkommen zittern.

Südkorea nur zu Beginn gefährlich

Die Ausgangslage war klar: Den Asiaten, bei denen Stürmerstar Heung-min Son in seinem 13. WM-Spiel erstmals nicht in der Startelf stand, reichte ein Remis zum sicheren Weiterkommen. Südafrika dagegen musste voll auf Sieg spielen.

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Den besseren Start erwischte aber Südkorea. Bayern-Profi Minjae Kim kam nach einer Ecke frei zum Kopfball, doch Aubrey Modiba rettete auf der Linie für seinen schon geschlagenen Torwart Ronwen Williams. Wenig später verfehlte Kang-in Lee mit einem Flachschuss nur knapp das Tor.

Der rasante Beginn erwies sich jedoch schnell als Strohfeuer. In der Folge gab es viel Leerlauf auf beiden Seiten. Bis zur 30. Minute, als Südafrika in Führung hätte gehen müssen. Einen Schuss von Thalente Mbatha lenkte Seung-gyu Kim genau vor die Füße von Evidence Makgopa, doch der Stürmer schoss den Ball aus sechs Metern direkt in die Arme des südkoreanischen Torhüters.

Südafrika belohnt sich für Fleiß

Nach dem Wechsel kam dann Son. Der 33-Jährige, der einst in der Bundesliga für den Hamburger SV und Bayer Leverkusen spielte, konnte dem müden Angriffsspiel seines Teams aber auch keinen Schwung verleihen. Vielmehr blieb Südafrika am Drücker und belohnte sich nach gut einer Stunde.

Foto: Moises Castillo/AP/dpa Im Duell zwischen Südafrika und Südkorea gab es nur selten rasante Szenen.