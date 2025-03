Hitzfeld: Bayern haben gegen Bayer mehr zu verlieren

München (dpa) - Der FC Bayern München steht im Champions-League-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen aus Sicht von Ex-Trainer Ottmar Hitzfeld mehr unter Druck. Der 76-Jährige sieht das deutsche Duell zwar als völlig offen an, in der «Bild»-Zeitung betonte Hitzfeld aber: «Der FC Bayern hat den größeren Druck und deutlich mehr zu verlieren, weil das Finale der Champions League in München stattfindet.»