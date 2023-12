Höhe bereitet Biathletinnen Probleme: «Sehr kräftezehrend»

Lenzerheide (dpa) - Die Höhe des Wettkampfortes Lenzerheide macht den Biathletinnen bei der Weltcup-Premiere in der Schweiz zu schaffen.

«Ich habe versucht, mir zu sagen, dass es für alle gleich ist und alle ein bisschen angeknockt sind.» Freuen durfte sich Hettich-Walz aber dennoch. Dank des zweiten Top-15-Resultats in dieser Saison knackte sie die verbandsinterne WM-Norm.

Lenzerheide liegt auf fast 1500 Metern über dem Meeresspiegel. Zuvor traten die Athletinnen in Östersund auf etwas mehr als 300 Metern an und in Hochfilzen auf etwas weniger als 1000 Metern.