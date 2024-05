Hoffnung und Zweifel: Gruppen-Coming-out bewegt den Fußball

Berlin (dpa) - Marcus Urban glaubt fest daran. Eine Partie in der Fußball-Bundesliga, nach dem Schlusspfiff feiern die Spieler den Sieg mit ihren Familien - und einer von ihnen umarmt seinen Mann.

«Das wäre totale Freude, für mich ein Stück Heilung, für viele Menschen eine Befreiung», sagte Urban der ARD über seine Traum-Vorstellung. Doch was in Deutschland in vielen Bereichen längst Normalität ist, gilt im Profi-Fußball immer noch als schwer vorstellbar.