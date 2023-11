Zimmermann zu Glück und Spätstartern im Profifußball

Darmstadt (dpa/lhe) - Für den Darmstädter Abwehrspieler Christoph Zimmermann ist es eine «ganz interessante Tendenz», dass es so viele ältere Fußball-Profis wie Niclas Füllkrug, Pascal Groß oder Marvin Ducksch als Spätstarter in die Nationalmannschaft geschafft haben. «Denn eigentlich bekommt man ja suggeriert, dir muss möglichst jung der Durchbruch gelingen, um es zu schaffen», sagte der 30 Jahre alte gebürtige Düsseldorfer im «Kicker»-Interview (Montag). «In Barcelona spielen die 16- und 17-Jährigen und treffen noch mit der Zahnspange. Wenn du dann mit 24 den Sprung nicht geschafft hast, ist es häufig vorbei.»

Ältere Spieler müssten sich gefühlt aber über längeren Zeit beweisen. «Bei Füllkrug waren anfangs auch viele verwundert, was er in der Nationalmannschaft soll. Seine Quote zeigt: Er ist da völlig zu Recht», meinte Zimmermann.