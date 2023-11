Tiefe Risswunde: Darmstadt vorerst ohne Zimmermann

Darmstadt (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 muss zunächst auf Christoph Zimmermann verzichten. Der 30 Jahre alte Abwehrspieler zog sich beim 1:1 der Hessen am Samstag beim SC Freiburg eine tiefe Risswunde am linken Sprunggelenk zu, wie der Club am Sonntag mitteilte. «Der Verteidiger wurde noch während der Partie zur Behandlung in die Freiburger Uniklinik gebracht, konnte aber am Abend zusammen mit dem Team zurück nach Darmstadt reisen», hieß es vonseiten der Darmstädter. Eine Ausfalldauer wurde nicht genannt.